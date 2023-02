Chciał lecieć do Sydney. Poleciał do Sidney. "Śnieg zamiast kangurów"

Tomasz Wróblewski Podróże

Pewien nieszczęśnik wsiadł do samolotu w Nowym Jorku. Musiał się mocno zdziwić, gdy wylądował w Sidney w stanie Montana, choć chciał lecieć do Sydney w Australii. Kingsley Burnett tę podróż zapamięta do końca życia.

Zdjęcie Sidney w stanie Montana, Sydney w Australii, Sydney w Kanadzie. Lepiej wiedzieć, gdzie lecimy samolotem. / 123RF/PICSEL