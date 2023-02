Wybierając miejsca w samolocie warto wziąć pod uwagę rozmieszczenie wyjść awaryjnych. Według badania opublikowanego przez Uniwersytet w Greenwich (Wielka Brytania) osoby zajmujące miejsca w pobliżu wyjść awaryjnych mają większą szansę na to, że z katastrofy lotniczej wyjdą bez szwanku. Szczególnie ważne jest to w sytuacji najbardziej groźnej, czyli kiedy na pokładzie samolotu już po wylądowaniu pojawia się pożar. Wtedy o tym, czy uda nam się wyjść z samolotu i przeżyć mogą decydować sekundy, gdyż w każdej chwili na skutek dymu i trujących oparów można stracić przytomność.



Jednocześnie eksperci lotniczy podkreślają, że w ocenie ryzyka śmierci w wypadku lotniczym największe znaczenie mają okoliczności danej katastrofy lotniczej. Jeśli ciężar uderzenia zostanie przyjęty przez ogon samolotu, wówczas miejsca znajdujące się w ostatnich rzędach także nie dadzą gwarancji na przeżycie. Podobnie, gdy samolot uderzy dziobem w wodę. Z tego powodu nie ma czegoś takiego, jak uniwersalnie najbezpieczniejsze miejsca w samolocie. Są jednak miejsca dające nam minimalnie większe szanse, jeśli katastrofa nie będzie zbyt poważna.



Zdjęcie Zajmowanie miejsca w tylnej części samolotu oznacza, że masz największe szanse na przeżycie, jeśli dojdzie do katastrofy / East News

Podróż samolotem i tak najbezpieczniejsza

Warto jednak powtarzać tę oczywistą prawdę, że lot samolotem jest i tak najbezpieczniejszym sposobem podróżowania. W 2022 r. w ogólnoświatowym lotnictwie komunikacyjnym doszło do 12 wypadków z ofiarami śmiertelnymi, w których zginęło łącznie 229 osób. Wszystkie inne wypadki śmiertelne odnotowane w 2022 r. obejmowały samoloty dwusilnikowe lub z napędem tłokowym, a także katastrofę An-12 cargo, który rozbił się w Grecji, realizując lot z dostawą broni z Serbii do Bangladeszu. W tym zdarzeniu zginęło 8 członków załogi.

Według danych Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych prawdopodobieństwo uczestniczenia w wypadku lotniczym wynosi 1 do 205 552 (dla porównania - w przypadku samochodu to aż 1 do 102). Kiedy dochodzi do wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych takie informacje z trudem się przedostają do mediów. Tymczasem każda katastrofa lotnicza natychmiast trafia do wszystkich serwisów informacyjnych, a my ulegamy złudzeniu, że katastrofy lotnicze są codziennością. I w ten sposób zapominamy, jak bardzo bezpieczne jest podróżowanie samolotem.