Spis treści: 01 Wakacje z dziećmi nad Bałtykiem

02 Atrakcje dla dzieci - Akwarium Gdyńskie

03 Co robić, gdy nie można plażować? Muzeum 6D w Kołobrzegu

04 Park Wodny w Sopocie. Atrakcja, gdy pada deszcz

05 Co robić nad morzem, gdy pada? Centrum Nauki Experyment w Gdyni

06 Wakacje nad Bałtykiem. Gdy pada deszcz warto iść do kina

07 Atrakcje nad Bałtykiem dla dorosłych - muzea i galerie sztuki

08 Atrakcje nad morzem dla dorosłych - spa i centra odnowy biologicznej

09 Co robić nad morzem, gdy pada deszcz? Zakupy, kawiarnia, restauracja

10 Atrakcje dla dorosłych nad Bałtykiem. Zwiedzanie lokalnych atrakcji

Wakacje z dziećmi nad Bałtykiem

Deszczowa pogoda nad Bałtykiem wcale nie musi oznaczać nudy i spędzania czasu w hotelowym pokoju. Zarówno miejscowosci położone nad morzem oraz te znajdujące się w jego niedalekiej odległości oferują niezliczoną ilość atrakcji. Niezależnie więc od tego, czy wakacje spędzamy wyłącznie w gronie dorosłych, czy są też z nami dzieci, deszczowa pogoda może być okazją do odwiedzenia miejsc, które na długo zapadną w pamięci zarówno starszych jak i młodszych.

Atrakcje dla dzieci - Akwarium Gdyńskie

Jedną z najciekawszych atrakcji dla dzieci w Trójmieście jest Akwarium Gdyńskie. To niezwykłe miejsce daje najmłodszym możliwość poznania fascynujących i unikalnych stworzeń z najdalszych zakątków świata. Barwne, egzotyczne ryby, koralowce tworzące baśniowy podwodny świat i wiele interaktywnych wystaw sprawi, że o wizycie w tym miejscuu dzieci długo nie zapomną.

Co robić, gdy nie można plażować? Muzeum 6D w Kołobrzegu

Muzeum 6D w Kołobrzegu to jedyne tego typu miejsce w Europie, które proponuje dzieciom poznawanie historii rybackich i morskich legend za pomocą wszystkich zmysłów. W czasie zwiedzania ekspozycji maluchy mogą swobodnie dotykać wszystkich przedmiotów, a towarzyszyć im w tym będzie m.in. zapach bryzy morskiej, dźwięki wydawane przez mewy, szum morza, wiatr, a nawet mgła.

Park Wodny w Sopocie. Atrakcja, gdy pada deszcz

Pochmurne niebo czy silny wiatr nie muszą oznaczać rezygnacji z wodnego szaleństwa. Park Wodny w Sopocie oferuje odwiedzającym możliwość korzystania zarówno z krytego jak i odkrytego basenu. Ponadto czekają tutaj na nas zjeżdżalnie, basen z falami, rwąca rzeka, jacuzzi, a dla najmłodszych gości również brodziki i małe zjeżdżalnie.

Co robić nad morzem, gdy pada? Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Centrum Nauki Experyment w Gdyni to miejsce, gdzie dzieci mogą odkrywać fascynujący i pełen tajemnic świat nauki. Interaktywne wystawy pozwalają na samodzielne przeprowadzenie eksperymentów i doświadczenia takich zjawisk, jak trzęsienie ziemi, wirtualna operacja czy tworzenie dwumetrowego wiru. Wizyta w Centrum Nauki Experyment to nie tylko świetna rozrywk, ale i mozliwość rozwijania naukowych zainteresowań.

Wakacje nad Bałtykiem. Gdy pada deszcz warto iść do kina

Deszczowy dzień jest doskonałą okazją do odwiedzenia kina. Zarówno dla starszych jak i młodszych dzieci możliwość zobaczenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim kinowym ekranie będzie nie lada gratką. A jeśli dodatkowo seans umilą im ulubione przekąski to będzie to dla nich wręcz dzień idealny.

Atrakcje nad Bałtykiem dla dorosłych - muzea i galerie sztuki

Można powiedzieć, że nasze wybrzeże muzeami stoi. Ich liczba i tematyka są naprawdę imponujące, a deszczowy dzień może być doskonałą okazją do odwiedzenia jednego z nich. W Gdańsku polecamy udać się do jednego z najciekawszych muzeów w Polsce, czyli Muzeum II Wojny Światowej oraz do Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe. Będąc w Gdyni koniecznie trzeba zobaczyć Muzeum Emigracji, a w Sopocie odwiedzić Państwową Galerię Sztuki, gdzie prezentowane są prace zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów.

Atrakcje nad morzem dla dorosłych - spa i centra odnowy biologicznej

Deszczowy, wakacyjny dzień to idealny czas, aby zadbać o swój umysł i ciało w jednym z licznych ośrodków SPA znajdujących się na wybrzeżu. Liczba oferowanych w nich zabiegów jest naprawdę imponująca i z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających urlopowiczów. Zafunduj sobie odrobinę luksusu i udaj się na masaż gorącymi kamieniami, kąpiel w mleku lub zabieg na twarz z użyciem płatków złota.

Co robić nad morzem, gdy pada deszcz? Zakupy, kawiarnia, restauracja

Nikt z nas nie lubi tracić słonecznego dnia na chodzenie po sklepach. Jednak kiedy pogoda nie dopisuje warto pójść na spacer i przy okazji odwiedzić znajdujące się przy promenadach i deptakach małe sklepy i butiki. Znajdziemy w nich lokalne wyroby takie jak ceramika, biżuteria, ręcznie malowane obrazki i inne rękodzieło, które może być świetną pamiątką zarówno dla nas jak i naszych bliskich.

Wakacje to również czas kiedy możemy na chwilę zrezygnować z diety i pozwolić sobie na próbowanie lokalnych specjałów. Gdzie bowiem jak nie nad morzem powinniśmy spróbować różnego rodzaju dań z ryb, zarówno tych w wersji nowoczesnej, jak i przygotowanych według przepisów tradycyjnej polskiej kuchni. Deszczowy dzień to idealny moment aby usiąść w jakimś miłym miejscu i rozkoszować się smakiem lokalnie produkowanych serów, wędlin, miodów czy regionalnych ciast.

Atrakcje dla dorosłych nad Bałtykiem. Zwiedzanie lokalnych atrakcji

Dobrym pomysłem na spędzenie pochmurnego dnia nad morzem jest też odwiedzenie lokalnych atrakcji. Będąc w Gdańsku koniecznie trzeba więc udać się na Długi Targ, zobaczyć imponującą Bazylikę Mariacką, Westerplatte oraz Żuraw Gdański. W Sopocie obowiązkowym punktem będzie wizyta na słynnym molo z którego widać imponujący budynek Hotelu Grand Sopot. Z kolei na mapie Gdyni znajduje się punkt obowiązkowy dla każdego miłośnika okrętów wojskowych, czyli Okręt ORP "Błyskawica", który można zwiedzić.

Polskie wybrzeże oferuje niezliczoną ilość atrakcji zarówno dla dzieci jaki dorosłych. W pochmurne lub deszczowe dni możemy więc udać się do muzeów, oceanariów, fokariów, galerii sztuki, ośrodków spa, parków wodnych, kin a także odwiedzić jedną z licznych kawiarni lub restauracji.

Okres wakacyjny to również czas w którym organizowanych jest wiele lokalnych wydarzeń kulturalnych oraz festynów i pikników. Warto więc sprawdzać strony poświęcone okolicy w której spędzamy urlop aby nie przegapić tego typu atrakcji.