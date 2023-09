Czy można zwrócić bilety PKP? To możliwe, choć nie za darmo

Spis treści: 01 Zwrot biletu PKP - zakup bez rejestracji

02 Jak zwrócić bilet PKP, gdy kupiliśmy go na naszym koncie?

03 Zwrot biletu PKP w kasie

04 Bilety PKP - jak złożyć reklamację?

Zwrot biletu PKP jest możliwy. Procedura zwrotu biletu PKP różni się w zależności od tego, gdzie i w jaki sposób dokonaliśmy zakupu. Jak można kupić bilet PKP? Pasażerowie mają kilka opcji na dokonanie transakcji:

Online na swoim koncie pasażera

Online bez rejestracji

W kasie biletowej

W pociągu u konduktora

W aplikacji mobilnej

Warto pamiętać, że miejsce i sposób zakupu biletu PKP rzutuje na procedurę zwrotu - bilet online zwrócimy przez sieć, bilet kupiony w kasie tylko stacjonarnie w kasie biletowej.

Zwrot biletu PKP - zakup bez rejestracji

Jeżeli kupiliśmy bilet PKP przez sieć, ale nie byliśmy zalogowani (taka opcja jest możliwa), to wtedy należy odszukać mail w naszej skrzynce pocztowej. Chodzi o wiadomość z potwierdzeniem zakupu i biletem przesłanym w formie pliku PDF. W wiadomości znajdziemy stosowny link, który pozwoli na zwrot biletu PKP.

System poprosi nas o podanie numeru biletu. Dzięki temu zostaniemy przeniesieni do panelu umożliwiającego zarządzanie biletem. Wtedy wystarczy wybrać opcję "Zrezygnuj", "Zwróć" lub podobną, zależnie od tego, co zostanie nam wyświetlone. Ile czeka się na zwrot środków przez PKP? Czas oczekiwania może wynieść od kilku do kilkudziesięciu dni.

Jak zwrócić bilet PKP, gdy kupiliśmy go na naszym koncie?

Sprawa jest równie prosta wtedy, gdy bilet PKP został zakupiony z poziomu zalogowanego konta na stronie. Wystarczy wejść na swoje konto i znaleźć zakładkę z zakupionymi biletami. Dalsza procedura wygląda tak samo, jak w przypadku dokonywania zwrotu biletu zakupionego bez rejestracji. Podobny jest też czas oczekiwania na zwrot środków. Szybciej otrzymamy pieniądze za bilet krajowy, dłużej poczekamy na zwrot za bilet na połączenie międzynarodowe.

Zwrot biletu PKP w kasie

Jeżeli swój bilet na pociąg kupiliśmy w kasie biletowej, to tylko w kasie możemy dokonać jego zwrotu. Nie ma na szczęście wymogu udania się do tej konkretnej kasy, w której dokonano transakcji.

Aby zwrócić bilet PKP zakupiony w kasie, należy udać się do dowolnej kasy biletowej PKP na terenie całej Polski, lub wyznaczonego punktu (jeżeli taki znajduje się w pobliżu). Oznacza to, że jeżeli kupiliśmy bilet w kasie na dworcu w Krakowie, to równie dobrze możemy go zwrócić w kasie w Poznaniu, czy innym miejscu w kraju.

Warto pamiętać o możliwości bezpłatnej zamiany biletu. Jeżeli chcemy zmienić termin podróży, a nie zupełnie z niej zrezygnować, lepiej po prostu zmienić bilet. Wtedy również należy udać się do kasy i wybrać nowy termin. Na szczęście w tym przypadku nie zostanie pobrana opłata manipulacyjna, która wynosi od 5 do 20% ceny bilety. Darmowa wymiana biletu to dobra alternatywa dla kosztownej rezygnacji.

Kiedy można zwrócić bilet na pociąg? Najpóźniej bilet PKP możemy zwrócić do 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu.

Bilety PKP - jak złożyć reklamację?

Jeżeli nasz pociąg zaliczył duże opóźnienie lub trasa została odwołana, możemy ubiegać się o reklamację. Czy za opóźnienie pociągu należy się odszkodowanie? Zdecydowanie tak, stawki przedstawione są poniżej:

25% ceny biletu - opóźnienie od 60 do 119 minut

50% ceny biletu - opóźnienie od 120 w górę

W takiej sytuacji warto skorzystać z odpowiedniego formularza na stronie PKP. Dzięki temu odzyskamy należne nam środki.