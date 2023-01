Czy te dwa bliskowschodnie osiedla zaprojektowane zostały metodą kopiuj-wklej?

Zdjęcia udostępnione w sieci pokazują osiedle willowe "Nad Al Sheba" w Dubaju. Każdy z 1,5 tys. domów ma około 350 metrów kwadratowych i kosztuje około 3 mln dirhamów (ok. 3,5 mln zł). Każdy z domów jest również identyczny. Jedyne co wydaje się je różnić to delikatnie inny kolor elewacji.



Jak informuje deweloper, Nad Al Sheba Villas to zamknięte osiedle z luksusowymi willami z czterema lub pięcioma sypialniami w stylu śródziemnomorskim i marokańskim. W każdej wilii przewidziano nawet pokój dla pokojówki z dużym salonem i jadalnią. Jeśli kogoś nie stać na zakup lub chciałby tymczasowo zamieszkać tam, może skorzystać z opcji wynajmu, co kosztuje w zależności od ilości sypialni od 210 tys. do 240 tys. dirhamów rocznie (od 250 tys. do 280 tys. zł).