Jak podaje raport, awaryjne lądowanie spowodowane było problemami technicznymi dotyczącymi przyrządu do pomiaru temperatury w systemie zapasowym, który jest niezbędny w warunkach oblodzenia. Samolot wylądował bez żadnych problemów, natomiast pasażerowie poproszeni zostali o opuszczenie pokładu.

Reklama

Po pewnym czasie udało się naprawić przyrząd do mierzenia temperatury i samolot ponownie był gotowy do startu. Jednak sprawy potoczyły się inaczej. Gdy pasażerowie wrócili na pokład i już byli gotowi do lotu, nadmuchiwana zjeżdżalnia ewakuacyjna została przypadkowo uruchomiona wewnątrz samolotu. Stało się to na tyle gwałtownie, że jeden z członków załogi, uderzony rozkładającą się zjeżdżalnią musiał zostać przewieziony do szpitala.

Lot Delta 520, operujący z Nowego Jorku-JFK do Los Angeles, został przekierowany do Salt Lake City z powodu problemów konserwacyjnych. Powiedział w oświadczeniu rzecznik prasowy Delta

Szokujące wydarzenia na pokładzie samolotu

Pasażerowie znajdujący się na pokładzie w czasie incydentu opisują zajście ze zjeżdżalnią jako „eksplodującą” wewnątrz samolotu. Zjeżdżalnia uderzyła członka załogi w głowę „jak poduszka powietrzna” samochodu. Raport sugeruje, dmuchana zjeżdżalnia została przypadkowo uruchomiona przez załogę cateringową.

Wideo youtube

W związku z incydentem pasażerowie musieli ponownie opuścić pokład. Większość pasażerów była na tyle wstrząśnięta całym zdarzeniem, że nawet nie czuli zirytowania kolejną przesiadką. Zarezerwowano dla nich drugi samolot, który wystartował z Utah i bezpiecznie dodarł do Los Angeles.

Podczas lądowania zjeżdżalnia tego samego samolotu została przypadkowo uruchomiona. Aby nasi klienci mogli jak najszybciej i bezpiecznie dotrzeć do miejsca docelowego, zostali ponownie zakwaterowani w nowym samolocie. Przepraszamy za opóźnienie w ich planach podróży. Nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo naszych klientów i ludzi. Mówi przedstawiciel Delta.

Awaryjne dmuchane zjeżdżalnie w samolotach

System awaryjnego wyjścia pasażerów z samolotu został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przysparzać problemów podczas ewakuacji. Zjeżdżalnia zostaje nadmuchana, gdy personel samolotu, na przykład stewardesa, pociągnie za dźwignię drzwi, co uruchomi system ekspresowego napompowania zjeżdżalni.

Takie rozwiązanie pozwala na ewakuację setek osób w bardzo krótkim czasie. Jednak jest jeden problem, przez który zjeżdżalnie używane są tylko w wypadkach zagrażających życiu pasażerów. Uruchomienie i ponowne złożenie takiej zjeżdżalni może być bardzo kosztowne. Według Business Insider taka akcja może kosztować od 6000 do nawet 30000 dolarów.