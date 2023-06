Spis treści: 01 A380. Największy samolot pasażerski znowu w grze

A380. Największy samolot pasażerski znowu w grze

Przed pandemią wiele linii lotniczych i lotnisko osiągało najlepsze wyniki w swojej historii. Wystarczy tu przytoczyć jedynie przykład lotnisk w Polsce, spośród których większość notowała największe liczby obsłużonych pasażerów od momentu powstania. Niestety, wirus COVID-19 skutecznie zatrzymał rozwój i zamknął ludzi w domach.

Teraz możemy obserwować ponowny wzrost, a w zasadzie odbudowę. Wraz z zanikającymi obostrzeniami i ograniczeniami, pasażerowie coraz chętniej zaczęli korzystać z zagranicznych podróży. Fakt ten nie umknął przewoźnikom. Przykładem jest Lufthansa. Niemieckie linie lotnicze postanowiły przywrócić do pracy największe samoloty pasażerskie świata.

Airbus A380 zabierze na pokład niewielką miejscowość

Choć o największych samolotach w historii pisaliśmy jakiś czas temu, to w tym przypadku sprawa dotyczy lotów pasażerskich. W tej kategorii niepodzielnie króluje firma Airbus ze swoim modelem A380. Na pokład maszyny wejść może aż 500 osób w klasycznej konfiguracji. 1 czerwca odbył się pierwszy lot tej maszyny w barwach Lufthansy po dłuższej przerwie.

Zdjęcie Airbus A380, największy pasażerski samolot świata. / Batard Patrick/ABACA/Abaca/East News / East News

Pasażerowie udali się z lotniska w Monachium do Bostonu w Stanach Zjednoczonych. Model Airbus A380 to dwupoziomowy, czterosilnikowy i szerokokadłubowy kolos, który jest w stanie przebyć nawet 15 200 kilometrów. Co ciekawe, pięć setek pasażerów na pokładzie to nie jest szczyt jego możliwości. Taka liczba jest dostępna przy klasycznym podziale miejsc na różne klasy. W przypadku ograniczenia podziału do 1 klasy, na pokład wejdą aż 853 osoby.

Airbus i Boeing mają ręce pełne roboty

Na czas pandemii rzeczone samoloty umiejscowiono na specjalnych parkingach, które szybko wypełniły się maszynami różnych przewoźników. Wraz z ponownym wzrostem popytu konieczne było przywrócenie ich do pracy. Co ciekawe, początkowo plany zakładały wykorzystanie nowych maszyn największych producentów.

Ci mają jednak ręce pełne roboty i nie są w stanie wywiązywać się terminowo ze złożonych zamówień. Na całe szczęście linie lotnicze mają w zanadrzu samoloty używane wcześniej. Jak informują przedstawiciele Lufthansy, nawet loty obsługiwane tak dużymi samolotami cieszą się sporą popularnością. Dane z systemów rezerwacyjnych napawają optymizmem. Pasażerów nie brakuje, a przedsięwzięcia są jak najbardziej rentowne.

