Airbus A320. Co to za samolot?

Airbus A320 to pasażerski samolot średniego zasięgu produkowany przez francuskie przedsiębiorstwo Airbus. Konstrukcja została oblatana w 1987 roku, a w 1988 odbyła swój pierwszy komercyjny rejs w barwach linii Air France. Określając parametry tego samolotu, konstruktorzy postawili sobie za zadanie zastosowanie najnowocześniejszych technologii:

cyfrowego układu lotu fly-by-wire;

nowoczesnej awioniki typu glass cockpit (EFIS);

centralnego układu zarządzania lotem.

Samolot Airbus A320 napędzany jest najczęściej przez dwa silniki produkcji General Electric CFM56-5. Pozwalają one latać maszynie ze średnią prędkością przelotową wynoszącą około 830 km/h. Start odbywa się przy prędkości 270 km/h, a lądowanie przy 240 km/h.

Zasięg samolotu wynosi do 6100 km, a w jego zbiornikach mieści się aż 23700 litrów paliwa. W zależności od wersji samolot zabiera na pokład od 150 do 190 osób w największej konfiguracji.

Ile kosztuje samolot Airbus A320?

Ceny katalogowe najpopularniejszych modeli z rodziny samolotów średniodystansowych wahają się od 77,4 mln dolarów za Airbusa A318 do 129,5 mln dolarów za Airbusa A321neo.

Airbus A320 kosztuje 101 mln dolarów. Samolot jest wytwarzany w niemieckiej fabryce mieszczącej się w Hamburgu, natomiast w zakładach we francuskiej Tuluzie powstaje pierwowzór całej rodziny Airbus A320.

O niesłabnącej popularności modelu A320 nie tylko w Europie, ale i na całym świecie świadczy fakt, że Airbus potwierdził kilka dni temu zawarcie umów z czterema chińskimi liniami lotniczymi na łącznie 292 samoloty. Wartość transakcji przekroczy 37 miliardów dolarów. Wszystkie samoloty mają trafić do eksploatacji do 2027 roku.

Czym Airbus A320 różni się od Boeinga 737?

Airbus A320 to maszyna, która stanęła w szranki w rywalizacji z Boeingiem 737. Oba samoloty mają plusy i minusy, a wybór jednego z nich zależy od oczekiwań pilotów, którzy mają swoje osobiste preferencje dotyczące tych modeli.

Na pierwszy rzut oka Airbus A320 i Boeing 737 są do siebie bardzo podobne wizualnie. Najbardziej zauważalną różnicę stanowi jednak przód, czyli nos i okna kabiny. W A320 elementy te mają bardziej zaokrąglony kształt.

Airbus i Boeing różnią się też pod względem zastosowania innych wingletów (skrzydeł aerodynamicznych), których zadaniem jest zmniejszenie oporu powietrza oraz zmniejszenie zużycia paliwa.

W tym przypadku Boeing wykorzystuje technologię kątowych wingletów, czasami z dwoma skrzydełkami, jednym skierowanym w górę, a drugim w dół. Z kolei Airbus używa tak zwanych „sharkletów”. Swoją nazwę zawdzięczają wyglądowi, który przypomina płetwę rekina.

Porównując Airbusa A320 do Boeinga 737 warto również zwrócić uwagę na fotele pasażerskie. W A320 są one szersze niż w 737 o około 7 cali. To wpływa na komfort podróżowania, szczególnie w trakcie dłuższych tras. Ponadto szyby w Boeingu są nieco większe niż w A320, ale umieszczone są niżej, przez co wyżsi pasażerowie muszą pochylać się, by patrzeć przez okno. Natomiast w europejskim odrzutowcu okna są znacznie bliżej poziomu wzroku pasażerów.

Najważniejsze różnice między samolotami Airbus A320 i Boeing 737 to:

Długość

Airbus A320 - 37,57 m.

Boeing 737 - 39,50 m.

Pojemność pasażerska

Airbus A320 - od 150 do 190 osób.

Boeing 737 - od 162 do 198 osób.

Maksymalna masa startowa

Airbus A320 - 77000 kg.

Boeing 737 - 79000 kg.

Liczba wypadków

Airbus A320 - 41 wypadków, w tym 23 katastrofy.

Boeing 737 - 333 wypadki, w tym 171 katastrof.

Zdjęcie Widok z kabiny pilotów w samolocie Airbus A320 / Feiner, Denis/Travel Collection/East News / East News

Czy samolot Airbus A320 jest bezpieczny?

Airbus A320 jest uznawany za bardzo niezawodny, oszczędny i bezpieczny. To pierwszy samolot wyposażony w pełni cyfrowy system sterowania fly-by-wire, w którym brak jest mechanicznych połączeń z powierzchniami sterowymi. Dzięki temu A320 może szybciej i precyzyjniej reagować na polecenia pilotów.

System sterowania Airbus A320 składa się z pięciu głównych komputerów, z których cztery są w stanie sterować wszystkimi głównymi funkcjami, jeśli inne zawiodą. Ponadto dwa dodatkowe komputery łączą mechanicznie napędzane elementy steru z systemem fly-by-wire.

A320 ma również wyrafinowany system ostrzegania, który ostrzega pilotów o wszelkich potencjalnych problemach. Obejmuje to alerty dotyczące uskoku wiatru, burz i innych niebezpiecznych warunków. To wszystko czyni Airbus A320 jednym z najbezpieczniejszych samolotów na świecie.

WizzAir i inne linie lotnicze, które latają Airbusem A320 z Polski

Samoloty Airbus A320 w swojej flocie posiada niemal każda linia lotnicza na całym świecie. Wśród największych przewoźników, którzy są użytkownikami Airbus A320 można wyróżnić m.in. linie lotnicze:

WizzAir,

EasyJet,

Lufthansa,

British Airways,

AirAsia,

United Airlines,

Air France,

China Eastern Airlines.

