Airbus A350. Co to za samolot?

Airbus A350 to, jak twierdzą producenci, najbardziej nowoczesny i ekologiczny samolot międzykontynentalny. Średniej wielkości szerokokadłubowa maszyna dzięki aerodynamicznej konstrukcji i nowoczesnym silnikom spala 25 procent mniej paliwa w porównaniu z innymi samolotami. Wykorzystane materiały do budowy Airbus A350 sprawiają, że powoduje o połowę mniej hałasu niż konkurenci.

Airbus prorokuje, że w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na A350 przekroczy 6 tysięcy egzemplarzy. Decydować o tym ma przede wszystkim technologia wykonania. Airbus A350 w 53 procentach wykonany jest z materiałów kompozytowych. Budowa kadłuba oparta jest o sztuczne materiały wzmacniane karbonem. To gwarantuje niższe spalanie i niższe koszty napraw i eksploatacji.

Zdjęcie Airbus A350 spala 25 procent mniej paliwa niż konkurenci. / GIUSEPPE CACACE/AFP/East News / East News

Zasięg samolotu Airbus A350 wynosi od 9 250 do 17 600 km. Jego maksymalna prędkość to około 1089 km/h. Rozpiętość A350 to 64 metry, a długość, w zależności od modelu, to 66,80 - 73,78 metrów. Od daty rozpoczęcia pierwszego oblotu nie minęła jeszcze dekada. Oblot A350 odbył się w czerwcu 2013 roku.

Trzy wersje A350. Czym się różnią?

Samolot Airbus A350 dostępny jest w trzech wersjach: A350-900, A350-900ULR oraz A350-1000. Pierwszy to najstarsza wersja A350, który zadebiutował w 2014 roku. Od młodszych braci różni się miejscami i zasięgiem. A350-900 może zabrać na pokład 325 pasażerów i przelecieć 15 000 km. Jest naturalnym konkurentem dla Boeinga 787-9 i 777-8X.

Kolejny model A350 to 900ULR (Ultra-Long Range). To wersja o zwiększonym zasięgu dzięki modernizacji układu paliwowego, który może zabrać dodatkowe 24 tysiące litry paliwa bez konieczności montowania dodatkowych zbiorników paliwa. Dzięki temu zasięg A350-900ULR wzrósł do 17 900 km, a długotrwałość lotu z 15 do 20 godzin.

Najmłodszy z tej rodziny samolotów to A350-1000. Ten zabiera 366 pasażerów i może przelecieć 14 750 km. Zadebiutował w 2018 roku i obecnie lata na usługach Quatar Airway. Linia chwali się, że A350-1000 naszpikowany jest technologiami jak zaawansowany system cyrkulacji powietrza, szerokopasmowy Internet czy kamery zainstalowane na ogonie i podwoziu, które zapewniają widok 360° przez cały lot.

Jak wygląda wnętrze Airbus A350? Rozkład miejsc

Wnętrze Airbus A350 to kilka innowacji. Nowoczesne oświetlenie ledowe dostosowuje się do pór dnia i nocy tak, aby złagodzić tak zwany jetlag. Zaawansowany system filtracji wymienia powietrze w kabinie cały czas i zapewnia cyrkulację bez przeciągów. Na siedzeniach znajdują się duże, 11-calowe ekrany, na których można oglądać filmy.

Zdjęcie Airbus A350 wnętrze to nowoczesne oświetlenie i ogromne ekrany umieszczone na fotelach. / Zheng shuai - Imaginechina/East News / East News

Komfort podróżowania gwarantują ergonomicznie ukształtowane siedziska i zagłówki. Klasa Biznes oraz Klasa Ekonomiczna Premium oferują jeszcze większy komfort dzięki szerszym fotelom. W Klasie Biznes usługa cateringowa została poszerzona o strefę samoobsługową i pasażerowie mogą sami częstować się przekąskami.

Rodzinę samolotów A350 wyróżnia cicha i wygodna kabina, która w przekroju od oparcia do oparcia mierzy 5,58 m i oferuje szerokie, bo 45-centymetrowe siedzenia. Pasażerowie odczują także komfort dzięki szerokim oknom panoramicznym oraz bardziej pojemnym schowkom bagażowym. Ciśnienie w kabinie będzie podobne do ciśnienia powietrza zmierzonego na wysokości 1800 m, zamiast 2400 m w podobnych typach maszyn.

Zdjęcie Airbus A350 wnętrze. Na zdjęciu wnętrze modelu A350-900 niemieckiej linii Lufthansa. / LUFTHANSA / materiał zewnętrzny

Airbus A350: Najdłuższe połączenia pasażerskie

Airbus A350 to gwarancja najdłuższych lotów pasażerskich. Dzięki modelom A350-1000 już w 2025 roku możliwe będzie uruchomienie połączenia pomiędzy oddalonymi od siebie o 17 tysięcy kilometrów Sydney i Londynem. To pozwoliłoby na wyprzedzenie obecnej rekordowej trasy o przeszło półtora tysiąca kilometrów.

Właśnie o tyle krótsza jest odległość między Nowym Jorkiem a Singapurem, czyli obecnie najdłuższym pasażerskim połączeniem. Trwa niecałe 19 godzin lotu bez przesiadek. Połączenie Sydney z Londynem i lot samolotem Airbus ma trwać około 20 godzin i znajdzie się w stałej ofercie australijskich linii lotniczych Quantas.

Airbus A350 kontra największy samolot pasażerski A380

Airbus A380 to największy samolot pasażerski na świecie. Był pierwszym, w którym zmieściły się dwa korytarze między rzędami foteli. Oferował także górny pokład. Imponująca wysokość porównywalna do 8-piętrowego budynku zachwyca, a Airbus A380 może maksymalnie pomieścić nawet 853 fotele klasy ekonomicznej.

Wielkość samolotu Airbus A380 okazała się jednak gwoździem do trumny modelu, nawet pomimo imponującego zasięgu ponad 15 000 km. Przemysł komercyjnego lotnictwa nie jest zainteresowany już tak dużymi, mało ekologicznymi i drogimi w eksploatacji maszynami. Stąd Airbus A350, który jest naturalnym następcą giganta.

Zdjęcie Airbus A380 to największy samolot pasażerski na świecie. Wszystko wskazuje, że giganta zastąpi model A350. / AFP

Porównując A350 do Airbusa A380, nowszy model może przelecieć ponad 1000 km dalej niż pasażerski gigant. Wielkość to również mała elastyczność lotniskowa, bo ogromna rozpiętość skrzydeł sprawiają, że tylko 124 lotniska na świecie są zdolne do jego obsługi. To kolejna przewaga A350. Ta to również spalanie i emisja CO2.

Airbus 380 jest mniej wydajny od A350. Podczas zwykłego lotu w jedną stronę Airbus A350 zaoszczędził co najmniej 16 ton paliwa na godzinę w porównaniu z Airbusem A380. Analiza wykazała również, że Airbus A380 emitował o ponad 80% więcej dwutlenku węgla na godzinę niż Airbus A350 na każdej z tych tras. To sprawia, że dla linii lotniczych najlepszym samolotem jest z pewnością Airbus A350.