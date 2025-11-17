Czegoś takiego wcześniej nie widziano. Światło 10 bilionów słońc

Supermasywne czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk nie przestają zaskakiwać astronomów. Naukowcy zaobserwowali rekordowy rozbłysk z tego typu kosmicznego tworu. W trakcie zjawiska doszło do wyemitowania ogromnej ilości światła, które ciężko sobie wyobrazić.

Supermasywna czarna dziura wyemitowała rozbłysk światła 10 bln słońc

"Superman", bo tak został nazwany ten rozbłysk, został zidentyfikowany już w listopadzie 2018 r. w ramach przeglądu Catalina Real-Time Transient Survey oraz Zwicky Transient Facility w Obserwatorium Palomar w Południowej Kalifornii. Początkowo naukowcy zwrócili uwagę na jasność, ale nie widzieli w tym nic nadzwyczajnego. To wykazały dopiero dalsze badania.

Dane z przeglądu Zwicky zostały ponownie przeanalizowane po pięciu latach. Tam dostrzeżono coś, co skłoniło naukowców do przeprowadzenia kolejnych obserwacji. W tym celu wykorzystano Obserwatorium W. M. Kecka na Hawajach. Ostatecznie okazało się, że odkryty rozbłysk był znacznie jaśniejszy niż początkowo sądzono i ustanowił nowy rekord.

Do zdarzenia doszło w odległej galaktyce oddalonej około 10 mld lat świetlnych od Ziemi. Było to tak potężne zjawisko, że doszło do emisji światła porównywalnego z 10 bln słońc! Badania wykazały, że źródłem rozbłysku było centrum galaktyki i znajdująca się tam czarna dziura. Jej masę oszacowano na około 500 mln mas naszej gwiazdy. Dla porównania Sagittarius A* z Drogi Mlecznej ma "zaledwie" około 4,3 mln mas Słońca.

"Superman" 30 razy jaśniejszy od poprzednich rekordowych rozbłysków

Badania nad zdarzeniem wykazały, że "Superman" pobił dotychczasowe rekordy dotyczące tak dużych rozbłysków co najmniej 30-krotnie. Mówimy o rozbłyskach powstałych w wyniku rozerwania pływowego. Dotychczasową rekordzistką pod tym względem była "Straszna Barbie".

Co doprowadziła do tak dużego rozbłysku? Wcześniej zakładano, że przyczyną mogła być na przykład eksplozja dużej gwiazdy w dysku materii w pobliżu czarnej dziury. Ostatecznie stanęło na rozerwaniu pływowym.

To prawdopodobnie najmasywniejsza gwiazda, jaką kiedykolwiek widziano rozerwaną przez supermasywną czarną dziurę

Rekordowy rozbłysk z czarnej dziury powstał (według szacunków) w wyniku rozerwania pływowego gwiazdy o masie co najmniej 30 mas Słońca. W przypadku "Strasznej Barbie" był to obiekt o masie od 3 do 10 mas Słońca.

