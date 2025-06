Czarna dziura z ogromnymi dżetami. Dłuższe od całej Drogi Mlecznej.

Supermasywne czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk potrafią wyrzucać z siebie naprawdę ogromne dżety plazmy. Nierzadko większe od naszej Drogi Mlecznej, co potwierdza nowe odkrycie. Naukowcy zauważyli potężne zjawisko w kwazarze, do którego doszło we wczesnym wszechświecie.

Supermasywna czarna dziura kwazaru z dżetami większymi od Drogi Mlecznej

Potężne zjawisko zaobserwowano w kwazarze sklasyfikowanym pod nazwą J1601+3102. To, co astronomowie dostrzegli dziś, w rzeczywistości miało miejsce we wczesnym wszechświecie. Szacuje się, że około 1,2 mld lat po Wielkim Wybuchu. Obserwacja takich obiektów jest jednak bardzo utrudniona.

Emisja odbywa się w falach radiowych, a więc naukowcy musieli sięgnąć po wyspecjalizowane instrumenty. W trakcie badań wykorzystano teleskop Low Frequency Array (LOFAR) w Europie, Gemini North na Hawajach i optycznego Teleskop Hobby-Eberly w Teksasie.

Połączone obserwacje ujawniły poziom ogromnych dżetów i te przyjęły potężne rozmiary. Astronomowie oszacowali, że supermasywna czarna dziura kwazaru J1601+3102 emitowała plazmę na aż 215 tys. lat świetlnych. To dwa razy więcej od średnicy całej galaktyki Drogi Mlecznej, która ma 105,7 tys. lat świetlnych. Ponadto oszacowano jej masę na około 450 mln mas Słońca.

Największa struktura tego typu we wczesnym wszechświecie

Astronomowie nie mają złudzeń. Obserwacje J1601+3102 pozwolą na dokładniejsze poznanie procesów zachodzących we wczesnym wszechświecie. Jakby tego było mało, to jest to największa tego typu struktura z dotychczas obserwowanych w przypadku kwazarów pochodzących z "młodości" wszechświata.

Szukaliśmy kwazarów z silnymi dżetami radiowymi we wczesnym wszechświecie, co pomaga nam zrozumieć, jak i kiedy powstają pierwsze dżety i jak wpływają na ewolucję galaktyk

Nie są to jednak rekordowo wielkie dżety pochodzące z supermasywnych czarnych dziur. Rekordzistą pozostaje zjawisko rozciągające się na aż 23 mln lat świetlnych. To zdarzenie, które jednak miało miejsce w późniejszym czasie istnienia wszechświata.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 87 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

materiały prasowe