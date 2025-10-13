Dwie czarne dziury po raz pierwszy uchwycone na jednym zdjęciu

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury mogliśmy zobaczyć kilka lat temu. Teraz astronomowie uchwycili na jednym obrazie dwa obiekty tego typu, które są złączone w kosmicznym tańcu. Są to dwie czarne dziury, które znajdują się w kwazarze oddalonym od nas o około 5 mld lat świetlnych.

Pierwsza czarna dziura na zdjęciu została ujawniono w kwietniu 2019 r. i był to ogromny przełom w astronomii. Później z wykorzystaniem pogodnego rozwiązania udało się "uwiecznić" Sagittariusa A*, czyli podobny obiekt znajdujący się w sercu Drogi Mlecznej. Naukowcy przez dekady szukali czegoś jeszcze. To dwie czarne dziury, które znajdują się w kosmicznym tańcu przed złączeniem.

Pierwsze zdjęcie ujawnia dwie czarne dziury złączone w kosmicznym tańcu

Astronomowie przewidywali takie zjawisko od dawna, ale nigdy wcześniej nie udało się go uchwycić na zdjęciu. Do przełomu doszło podczas obserwacji odległego kwazara o nazwie OJ287, który znajduje się około 5 mld lat świetlnych od nas. W jego sercu dostrzeżono dwie czarne dziury, które krążą jedna wokół drugiej.

Naukowcy mówią o kolejnym przełomie. Nowe zdjęcie stanowi jak dotąd najwyraźniejszy dowód na istnienie podwójnych czarnych dziur, które są związane ze sobą w kosmicznym tańcu.

Wykres biegunowy z kilkoma kolorowymi liniami ilustruje zależność pewnych wielkości od kąta, obok znajduje się abstrakcyjny obraz w tonacji żółto-pomarańczowej, przypominający rozmytą wizualizację cieplną
Pierwsze zdjęcie prezentujące dwie czarne dziury złączone w kosmicznym tańcu.University of Turku/J.L. Gomez and et al., 2022materiał zewnętrzny
Kwazar OJ287 jest tak jasny, że mogą go wykryć nawet astronomowie amatorzy za pomocą prywatnych teleskopów 
powiedział w oświadczeniu główny autor badania, Mauri Valtonen, astronom z Uniwersytetu w Turku w Finlandii.

Wspomniany obiekt obserwowany jest od dekad i wczesne jego zdjęcia sięgają XIX w., ale wtedy nikt nie podejrzewał istnienia czarnych dziur czy kwazarów.

Na nowym zdjęciu tak naprawdę nie widać czarnych dziur

Uzyskany obraz radiowy serca kwazara OJ287 w rzeczywistości nie prezentuje bezpośredniego widoku na dwie czarne dziury. Z prostej przyczyny. Tego typu obiekty pochłaniają światło i nie można ich zobaczyć. Co więc przedstawia to zdjęcie?

W tym przypadku mamy do czynienia z obrazem podobnym do tych, które mogliśmy już zobaczyć kilka lat temu (przechwyconych przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń). Widać tutaj otoczki składające się z materii krążącej wokoło obu czarnych dziur oraz dżet, który jest "skręcony jak strumień z obracającego się węża ogrodowego".

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Naukowcy wyliczyli, że obiekty znajdują się na 12-letniej orbicie i w tym czasie czarne dziury przechodzą jeden cykl. Oczywiście obserwacje kwazara OJ287 będą kontynuowane, co pozwoli uzyskać odpowiedzi na więcej pytań.

