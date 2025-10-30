Ogromna czarna dziura odkryta w naszym kosmicznym sąsiedztwie

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Astronomowie dokonali przełomowego odkrycia. W pobliskim sąsiedztwie naszej galaktyki znajduje się ogromna czarna dziura. Obiekt znajduje się we wnętrzu tworu o nazwie Segue 1. To słaba galaktyka karłowata, od której dzieli nas około 75 tys. lat świetlnych. To mniej niż średnica całej Drogi Mlecznej.

Ogromna czarna dziura w galaktyce obok Drogi Mlecznej. Blisko nas.
Ogromna czarna dziura w galaktyce obok Drogi Mlecznej. Blisko nas.GentyPixabay.com

W sercu Drogi Mlecznej znajduje się ogromna czarna dziura o nazwie Sagittarius A*. Astronomowie odkryli podobny obiekt w naszym pobliskim sąsiedztwie. Znajduje się on w słabej galaktyce karłowatej o nazwie Segue 1, która (w świetle kosmicznych odległości) jest bardzo blisko nas.

Ogromna czarna dziura w galaktyce karłowatej Segue 1

Droga Mleczna ma sąsiadujące galaktyki karłowate, z których najbardziej rozpoznawalnymi są Wielki i Mały Obłok Magellenana. Nieopodal jest także słaby obiekt typu karłowatego o nazwie Segue 1, który ponadto może być bardzo stary. To właśnie w jego centrum dokonano przełomowego odkrycia.

Segue 1 to bardzo słaba galaktyka karłowata, znajdująca się około 75 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jest więc bliską sąsiadką Drogi Mlecznej. Mały i Wielki Obłok Magellana znajdują się dalej. W jej sercu odkryto nieoczekiwanie potężną czarną dziurę.

Niegdyś sądzono, że Segue 1 zdominowana jest przez ciemną materię. Jednak nowe badania oparte na modelowaniu wykazały, że znajduje się tam czarna dziura o masie aż około 450 tys. mas Słońca.

Nasza praca może zrewolucjonizować modelowanie galaktyk karłowatych lub gromad gwiazd, uwzględniając supermasywne czarne dziury zamiast tylko halo z ciemnej materii
powiedział w oświadczeniu główny autor badania Nathaniel Lujan z Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio.

Segue 1 to bardzo mała galaktyka obok Drogi Mlecznej

Segue 1 należy do rodziny najsłabszych galaktyk karłowatych. Składa się ona zaledwie z kilkuset do kilku tysięcy gwiazd. Jak więc obiekt utrzymuje się w obecnym stanie? Coś musi za to odpowiadać i sądzono, że może to być halo z ciemnej materii. Tymczasem okazuje się, że jest to ogromna czarna dziura, która zapewnia grawitacyjną spójność.

Czarna dziura w Segue 1 jest znacznie większa niż się spodziewano. Jeśli ten duży stosunek mas jest powszechny wśród galaktyk karłowatych, będziemy musieli na nowo opisać, jak te układy ewoluują 
powiedział w oświadczeniu Karl Gebhardt, profesor astrofizyki na Uniwersytecie Teksańskim w Austin i współautor badania.

Czarna dziura z centrum Drogi Mlecznej ma masę około 4,3 mln mas Słońca, a więc jest znacznie masywniejsza, ale promień całej galaktyki to 105,7 tys. lat świetlnych i ponadto zawiera ona setki miliardów gwiazd. Proporcjonalnie twór z Segue 1 jest więc naprawdę sporym behemotem.

Naukowcy wyliczyli, że czarna dziura z Segue 1 ma masę około 10 razy większą od łącznej masy wszystkich gwiazd tej galaktyki karłowatej. Taki stosunek jest bardzo rzadko spotykany we wszechświecie. Jak to możliwe?

Zobacz również:

Czarne dziury to jedne z najdziwniejszych obiektów we wszechświecie.
Quizy

Quiz wiedzy o kosmosie. Sprawdź, co wiesz o wszechświecie

Karol Kubak
Karol Kubak

Uczeni zakładają, że sąsiednia galaktyka karłowata mogła kiedyś być większa. Jednak z czasem utraciła większość gwiazd z powodu oddziaływania sił pływowych Drogi Mlecznej.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze