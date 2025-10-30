W sercu Drogi Mlecznej znajduje się ogromna czarna dziura o nazwie Sagittarius A*. Astronomowie odkryli podobny obiekt w naszym pobliskim sąsiedztwie. Znajduje się on w słabej galaktyce karłowatej o nazwie Segue 1, która (w świetle kosmicznych odległości) jest bardzo blisko nas.

Ogromna czarna dziura w galaktyce karłowatej Segue 1

Droga Mleczna ma sąsiadujące galaktyki karłowate, z których najbardziej rozpoznawalnymi są Wielki i Mały Obłok Magellenana. Nieopodal jest także słaby obiekt typu karłowatego o nazwie Segue 1, który ponadto może być bardzo stary. To właśnie w jego centrum dokonano przełomowego odkrycia.

Segue 1 to bardzo słaba galaktyka karłowata, znajdująca się około 75 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jest więc bliską sąsiadką Drogi Mlecznej. Mały i Wielki Obłok Magellana znajdują się dalej. W jej sercu odkryto nieoczekiwanie potężną czarną dziurę.

Niegdyś sądzono, że Segue 1 zdominowana jest przez ciemną materię. Jednak nowe badania oparte na modelowaniu wykazały, że znajduje się tam czarna dziura o masie aż około 450 tys. mas Słońca.

Nasza praca może zrewolucjonizować modelowanie galaktyk karłowatych lub gromad gwiazd, uwzględniając supermasywne czarne dziury zamiast tylko halo z ciemnej materii

Segue 1 to bardzo mała galaktyka obok Drogi Mlecznej

Segue 1 należy do rodziny najsłabszych galaktyk karłowatych. Składa się ona zaledwie z kilkuset do kilku tysięcy gwiazd. Jak więc obiekt utrzymuje się w obecnym stanie? Coś musi za to odpowiadać i sądzono, że może to być halo z ciemnej materii. Tymczasem okazuje się, że jest to ogromna czarna dziura, która zapewnia grawitacyjną spójność.

Czarna dziura w Segue 1 jest znacznie większa niż się spodziewano. Jeśli ten duży stosunek mas jest powszechny wśród galaktyk karłowatych, będziemy musieli na nowo opisać, jak te układy ewoluują

Czarna dziura z centrum Drogi Mlecznej ma masę około 4,3 mln mas Słońca, a więc jest znacznie masywniejsza, ale promień całej galaktyki to 105,7 tys. lat świetlnych i ponadto zawiera ona setki miliardów gwiazd. Proporcjonalnie twór z Segue 1 jest więc naprawdę sporym behemotem.

Naukowcy wyliczyli, że czarna dziura z Segue 1 ma masę około 10 razy większą od łącznej masy wszystkich gwiazd tej galaktyki karłowatej. Taki stosunek jest bardzo rzadko spotykany we wszechświecie. Jak to możliwe?

Uczeni zakładają, że sąsiednia galaktyka karłowata mogła kiedyś być większa. Jednak z czasem utraciła większość gwiazd z powodu oddziaływania sił pływowych Drogi Mlecznej.

