Niemal pionowy start Boeinga 777-9 na lotniczym show. Robi wrażenie!

Film opublikowany przez Boeinga pokazuje wielki 70-metrowy samolot 777-9 (jeden z dwóch wariantów 777X), który wznosi się w niebo niemal pionowo, zanim szybko wyrówna lot.

Miało to miejsce na pokazach lotniczych w Farnborough w Wielkiej Brytanii.

Boeing 777X walczy z Airbusem A350. Ale to wciąż projekt

Boeing 777-9 to eksperymentalna wersja projektu 777X, która ma być wprowadzona do komercyjnej służby w 2025 roku.

Wersje pasażerskie samolotu mają mieć zasięg 16 170 km dla modelu 777-8 i 13 500 km dla 777-9.

Zasięg 777-8 zbliża go do odległości wymaganej do ukończenia planowanych przez australijską linię lotniczą Qantas bezpośrednich tras tzw. "Projektu Sunrise" ze wschodniego wybrzeża Australii do Londynu i Nowego Jorku. Niemniej Qantas potwierdził już wybór konkurencyjnego Airbusa A350-1000.

Reklama

Boeing 777X obiecuje za to o 10 procent niższe emisje CO2 i zużycie paliwa od rywala. Ma mieć też szerszą i wygodniejszą kabinę.

Amerykański producent ma obecnie 376 zamówień od linii lotniczych na całym świecie na samoloty 777X. Pierwszym odbiorcą nowych Boeingów długodystansowych będzie linia Qatar Airways, która chce kupić 74 samoloty - 24 egzemplarze w wersji 777-8 i 50 w wersji 777-9.

Czytaj także: 8 niezwykłych morskich zjawisk przyrodniczych. Widziałeś je kiedyś?