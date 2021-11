Więcej o kultowej hiszpańskiej linii kolejowej dowiesz się, oglądając program "Niezwykłe pociągi. El Transcantabrico Clasico" we wtorek 30 listopada o godzinie 22.00 na antenie kanału Polsat Doku.

Kolej El Transcantabrico Clasico od kilkudziesięciu lat kursuje pomiędzy największymi miastami wybrzeża Zatoki Biskajskiej w Hiszpanii. Chociaż od 2020 pociąg został przemianowany na Costa Verde Express, to stara nazwa nadal pozostaje w użyciu i jest synonimem hiszpańskiego luksusu.

Początki kultowego pociągu sięgają 1983 roku. Wówczas firma zarządzająca hiszpańską koleją wąskotorową szukała sposobu na zagospodarowanie istniejących już linii w północnej Hiszpanii, m.in. w Kraju Basków, Asturii i Galicji.

Reklama

Pierwsze składy El Transcantabrico Clasico składały się z trzech wagonów salonowych typu Pullman, które były w latach 1867-1968 używane jako wagony sypialne w Stanach Zjednoczonych lub jako przedziały restauracyjne w niektórych krajach Europy Zachodniej.

Hiszpański pociąg miał naśladować swoim wyglądem dużo bardziej znany Orient Express oraz inne składy luksusowych kolei kursujących po całej Europie. Jak widać, efekt okazał się zdumiewający. Na tle górzystych krajobrazów Galicji czy Kraju Basków jadący w niespiesznym tempie pociąg wygląda malowniczo.

Zdjęcie El Transcantabrico Clasico zaczął kursować w 1983 roku / Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group / Getty Images

El Transcantabrico Clasico. Jak wygląda w środku?

Obecnie wagony kolejowe zostały wyposażone w luksusowe apartamenty z sypialnią i łazienką. W naszych własnych "czterech kątach" w pociągu będziemy mieli do dyspozycji regulowaną klimatyzację, muzykę w pokoju, telefon, minibarek, a nawet sejf. W wolnym czasie będziemy mogli oglądać telewizję lub korzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do internetu.

Hiszpanie nie oszczędzali na wszelkich formach luksusu. W El Transcantabrico Clasico zostaniemy obsłużeni przez najsłynniejszych szefów kuchni. Ponadto obsługa pociągu to nie tylko znany nam z polskich kolei konduktor. Aby podróżujący mogli odbyć swoją podróż bez żadnych zmartwień, na zapleczu pracuje cały sztab załogi składający się z kelnerów, sprzątaczy, ochrony, maszynisty i przewodnika.

Luksusowy pociąg w Hiszpanii. Nowy wymiar podróży?

Od 2015 roku El Transcantabrico Clasico kursował na dwóch trasach: z San Sebastian w Kraju Basków do Santiago de Compostela, znanego jako cel pielgrzymów do tutejszego sanktuarium św. Jakuba oraz z Leon w północnej Kastylii przez Bilbao do Santiago de Compostela. Po zmianie nazwy również zmieniła się nieznacznie trasa pociągu. W najbliższym sezonie w 2022 roku będziemy mogli udać się na sześciodniową podróż Costa Verde Express z Bilbao do Santiago de Compostela.

Zdjęcie Obecnie luksusowy pociąg kursuje pomiędzy Bilbao na wschodzi i Santiago de Compostela na zachodzie / 123RF/PICSEL

Kwestią, która zniechęca rzesze chętnych odbycia takiej wyjątkowej podróży, jest cena biletu. Pod tym względem El Transcantabrico Clasico nie odbiega od standardowych cen... ale pozostałych luksusowych pociągów kursujących po Europie.

Wg informacji ze strony internetowej hiszpańskich kolei za 6 dni spędzone w niezwykłych wnętrzach łączyć styl retro z nowoczesnością zapłacimy 3500 euro, czyli w przeliczeniu ponad 16 tysięcy złotych. Czy jest to cena warta tego, co dostaniemy na pokładzie El Transcantabrico Clasico? Sądząc po pozytywnych opiniach internautów, zdecydowanie.

Więcej o kultowej hiszpańskiej linii kolejowej dowiesz się, oglądając program "Niezwykłe pociągi. El Transcantabrico Clasico" we wtorek 30 listopada o godzinie 22.00 na antenie kanału Polsat Doku.

Przeczytaj też: Wszystkie pociągi będą poruszały się autonomicznie do roku 2030