Turyści podróżujący na Sycylię powinni zachować szczególną ostrożność — wzrosła bowiem aktywność wulkanu Etna. Pojawiły się wypływy magmy, wyrzuty materiału piroklastycznego oraz popiołu — jego kolumna sięgnęła kilku kilometrów wysokości.

Nasilenie erupcji doprowadziło m.in. do częściowego zamknięcia przestrzeni powietrznej lotniska w Katanii, co spowodowało zakłócenia w lotach. Aktualnie pasażerowie korzystający z najbardziej ruchliwego lotniska na Sycylii muszą stawić czoła opóźnieniom i odwołaniom lotów z powodu erupcji Etny. Około setki lotów wychodzących i przychodzących zostało odwołanych — dotyczą one m.in. linii British Airways do i z Gatwick oraz połączeń easyJet dot. Luton i Bristolu.

Turystom wybierającym się na Sycylię zaleca się, aby nie udawali się na lotnisko bez wcześniejszego sprawdzenia statusu swojego lotu. Wybuch wulkanu Etna może wiązać się z kolejnymi opadami popiołu i wyciekami lawy, dalszą aktywnością sejsmiczną, a także tworzeniem się osuwisk w okolicy. Władze zalecają śledzenie informacji dotyczących rozwoju sytuacji na wyspie.

Wulkan Etna na Sycylii. Aktywność erupcyjna i żółty alert

Etna powstała tysiące lat temu — to największy wulkan Europy, który w dodatku jest bardzo aktywny, choć zwykle umiarkowanie. Jego położenie sprawia jednak, że w przypadku ewentualnej silnej erupcji może wyrządzić sporo szkód — wulkan ten położony jest bowiem na wschodnim wybrzeżu Sycylii, czyli w bardzo turystycznym obszarze. Podczas wzmożonej aktywności, nie tylko mieszkańcy, ale i podróżujący powinni być szczególnie ostrożni — i taka sytuacja ma miejsce właśnie teraz. W sieci pojawiło się sporo nagrań i zdjęć ukazujących spektakularną działalność Etny.

Doszło właśnie bowiem do pierwszej intensywnej erupcji w tym roku. W związku ze wzmożoną aktywnością Etny włoski rząd zdecydował o podniesieniu obowiązującego na tym obszarze alertu z zielonego do żółtego. Wiąże się to z przyjęciem odpowiednich lokalnych faz operacyjnych i środków ograniczających ryzyko — także w odniesieniu do turystów, którzy mogą doświadczyć problemów związanych z lotami czy noclegami. Władze zwracają też uwagę, by nie ryzykować zdrowiem, zapuszczając się za blisko wulkanu, aby sfotografować erupcję.