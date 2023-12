Europejskie miasta i miasteczka zmieniają się na święta. Te są najbardziej magiczne

Wiedeń, Austria

Zdjęcie Wiedeń, Austria . Ratusz i jarmark bożonarodzeniowy / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

Stolica Austrii zachwyca o każdej porze roku. Ale gdy przychodzi okres bożonarodzeniowy, staje potężna choinka, ludzie ściągają na kultowy jarmark znajdujący się przed Ratuszem. Wiele osób ceni sobie możliwość zakupu rękodzieła i ręcznie robionych swetrów wystawionych wśród zabytkowej architektury.

Ale tak naprawdę nie trzeba od razu rzucać się na stragany. Wystarczy przejść się na powolny spacer z aparatem i podziwiać świątecznie przystrojone miasto.

Colmar, Francja

Zdjęcie Colmar, Francja / Daniel Schoenen Fotografie/Travel Collection / East News

Jeśli spytalibyśmy kogoś, aby wymienił magiczne miasto we Francji, prawdopodobnie wiele osób bez chwili zastanowienia wskazałaby Paryż. Ale przed Świętami Bożego Narodzenia to właśnie Colmar niedaleko granicy z Niemcami staje się jednym z najpiękniejszych miejsc Europy.

Oświetlone uliczki, ciasno upakowane domy z muru pruskiego, których magię dopełniają tematyczne targowiska jarmarku bożonarodzeniowego. Dodatkowo w środy i soboty około godziny 17:00 chór dziecięcy wyrusza nad lokalny kanał zwany Petite Venise, czyli Małą Wenecją, śpiewając kolędy, jeszcze mocniej akcentując świąteczną atmosferę.

Tbilisi, Gruzja

Zdjęcie Tbilisi, Gruzja. Dekoracje świąteczne / Vano Shlamov / AFP / East News

Nie możesz rozstać się ze świętami? Chcesz przedłużyć ten niezwykły okres? Wystarczy wziąć urlop po Nowym Roku i wyruszyć do stolicy Gruzji. Sam kraj jest w większości prawosławny, co oznacza, że Boże Narodzenie przypada 7 stycznia, a nie 25 grudnia.

Przed zabytkowym budynkiem Parlamentu Gruzji staje ogromna choinka, pojawia się jarmark bożonarodzeniowy, ulice rozświetlone są tysiącami świateł. 31 grudnia miejscowi wymieniają się prezentami, a miasto rozświetla zaimprowizowany pokaz sztucznych ogni.

Wrocław, Polska

Wśród magicznych miejsc, które warto odwiedzić w okresie okołoświątecznym nie może zabraknąć polskiego akcentu. Choć doceniany jest Poznań, osobiście zakochany jestem w bożonarodzeniowym Gdańsku, to w zestawieniu ląduje Wrocław - miasto uważane za granicą za jedno z najpiękniejszych w Polsce. W grudniu nabiera dodatkowego blasku.

Zdjęcie Wrocław przed Świętami Bożego Narodzenia / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

Na Placu Solnym i Rynku pojawia się jarmark bożonarodzeniowy, ulice zdobią migoczące instalacje. Jak w wielu innych miejscach, wyjątkową zimową atmosferę potęguje zabytkowa architektura.

Valkenburg, Holandia

Zdjęcie Jarmark bożonarodzeniowy pod ziemią / HOLLANDSE HOOGTE / East News

Na południu Holandii znajduje się niezwykłe miejsce. Są świąteczne dekoracje, światła, choinki i stragany. A to, co czyni Valkenburg wyjątkowym to fakt, że wszystko jest pod ziemią.

W większej Jaskini Miejskiej odbywa się jeden z największych zadaszonych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Jest tu również Jaskinia Aksamitna, której początki sięgają XI lub XII wieku. Powstała w wyniku wydobycia kamienia użytego do budowy zamku Valkenburg.



