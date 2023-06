Filmowa Polska. Najsłynniejsze miejsca z filmów i seriali

Spis treści: 01 Okolice filmowego "Rancza" zawsze na topie

Okolice filmowego "Rancza" zawsze na topie

Ten serial błyskawicznie podbił serca tysięcy polskich widzów. Chwytliwe riposty i anegdotki, barwne postacie i charaktery, a to wszystko w znanym, swojskim krajobrazie. Wieś Wilkowyje istnieje naprawdę. Gdzie dokładnie się znajduje?

Serial Ranczo kręcono w różnych lokalizacjach, jednak najpopularniejszą z nich jest miejscowość Jeruzal w gminie Mrozy, w województwie mazowieckim. To tutaj rozgrywają się sceny wokół rynku, kościoła czy sklepu Krystyny Więcławskiej. Podążając tym tropem, odwiedzisz także:

Aptekę Więcławskiego,

Ośrodek zdrowia doktora Wezóła,

Biuro senatora Kozioła,

Dom babki zielarki z Rancza,

Urząd Gminy Wilkowyje.

Filmowe miejsca "Ojca Mateusza". Wycieczka do Sandomierza i okolic

Turyści zjeżdżający do Sandomierza często szukają śladów znanego księdza - serialowego Ojca Mateusza, w którego postać wcielił się Artur Żmijewski. Na mapie miasta jest ich rzeczywiście kilka, choć największych fanów przygód księdza-detektywa może spotkać rozczarowanie. Zarówno słynny drewniany kościółek, jak i plebania to miejsca, z których ujęcia były realizowane w studiu filmowym.

Można natomiast podążać urokliwymi uliczkami Starego Miasta w Sandomierzu, a także zajrzeć do kilku lokali gastronomicznych, w których robiono zdjęcia. To m.in. Cafe Mała przy ulicy Sokolnickiego.

Zdjęcie Ojciec Mateusz rozsławił Sandomierz na całą Polskę. / TVP / East News

Miasto Remigiusza Mroza na filmowej mapie Polski

Jeśli chodzi o filmowe miejsca z serialu "Behawiorysta", znajdziesz je w stolicy województwa opolskiego. To właśnie z Opola pochodzi Remigiusz Mróz, autor powieści, na podstawie której powstała produkcja. Plan zdjęciowy obejmował Stare Miasto i jego okolice.

Opole to również miejsce częściowej realizacji ujęć do serialu "Szadź" - na ekranie można oglądać m.in. rynek, plac Wolności, plac Daszyńskiego, Wzgórze Uniwersyteckie czy okolice Młynówki.

Krakowskie zakątki znane z ekranu

Kraków już dawno został dostrzeżony przez twórców filmów i seriali jako okolica idealna do licznych planów zdjęciowych. Kręcono tutaj chyba większość część filmów o tematyce historycznej, ale nie tylko. Ten wyjątkowy krajobraz stolicy Małopolski można oglądać zarówno w produkcjach starszej daty, jak choćby serial Andrzeja Wajdy "Z biegiem lat, z biegiem dni", "Spis cudzołożnic" Jerzego Stuhra, ale także późniejszych filmach, np. "Vinci", "Anioł w Krakowie", "Nie kłam Kochanie", "Karol, człowiek, który został papieżem".

Spacerując po Krakowie, można także znaleźć ślady licznych polskich, współczesnych seriali, jak choćby "Julia" czy "Czerwony pająk".

Na ekranie powtarzają się zarówno najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty, jak Wawel, Sukiennice czy Bazylika Mariacka, jak i nieco bardziej tajemnicze zakątki, np. na krakowskim Podgórzu czy na Nowej Hucie.

Zdjęcie Zamek królewski na Wawelu był planem wielu polskich filmów. / 123RF/PICSEL

Polskie zamki w filmach

W Polsce znajduje się mnóstwo malowniczych warowni i pałaców. Nic dziwnego, że niektóre z nich znalazły miejsce w filmowych i serialowych historiach. W 2019 roku platforma Netflix zaprosiła widzów do świata "Wiedźmina", z plan zdjęciowy do serialu częściowo znajdował się na zamku w Ogrodzieńcu. Jest położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na szlaku "Orlich Gniazd". Zamek Ogrodzieniec zapisał się także choćby w historii kultowego serialu "Janosik" Jerzego Passendorfera.

Zdjęcie Zamek Ogrodzieniec znamy m.in. z netfliksowego "Wiedźmina", ale też "Janosika". / 123RF/PICSEL

Na filmowe ślady trafisz także, odwiedzając Zamek Czocha w Górach Izerskich. To tutaj rozgrywały się sceny z takich filmów, jak (polski) Wiedźmin, Dwa światy czy Legenda.

Piotrków Trybunalski w zagranicznej produkcji

Na terenie tego miasta w 1997 roku realizowano ujęcia do filmu "Jakub kłamca" z udziałem Robina Williamsa. Zdjęcia kręcono miejscach, które od kilkudziesięciu lat wyglądają niemal identycznie. Warto wybrać się na przechadzkę po starym rynku czy w okolice placu Czarnieckiego.

Jeśli jesteś miłośnikiem historii tej tragikomedii o losach Żydów w czasie II wojny światowej.

Filmowa wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego to strzał w dziesiątkę. Lista produkcji jest o wiele dłuższa.

Tutaj także kręcone były m.in. zdjęcia do filmów "Va Bank" Juliusza Machulskiego, "W ciemności" Agnieszki Holland, "Psów" Radosława Piwowarskiego, "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy czy "Bitwy Warszawskiej" Jerzego Hoffmana.

Góry Stołowe w "Opowieściach z Narnii"

Planując wycieczkę do ziemi kłodzkiej, warto odwiedzić urokliwy, a przy tym osobliwy labirynt skalny - Błędne Skały. Ich charakter doceniają nie tylko turyści. Właśnie tutaj realizowano niektóre zdjęcia do filmu o baśniowej Narnii.

Poza specyficznymi skałami wykorzystano także inne miejsca, jak choćby polanę obok labiryntu, na której w filmie rozstępują się przed Łucją brzozy.

Zaułek filmowy w Lubomierzu

Przez niektórych Lubomierz nazywany jest wręcz polskim Hollywood. Tutejsze krajobrazy zostały wykorzystane w produkcjach filmowych aż 9 razy! Pierwszy miał miejsce już w 1958 roku, kiedy Kazimierz Kutz postanowił zrealizować tu zdjęcia do filmu Krzyż walecznych.

To tutaj rozgrywa się także historia znana pod tytułem Sami swoi i jej kolejne odsłony. Lubomierz wykorzystywali też twórcy takich filmów jak "Daleko na Zachodzie" czy "Maratończyk". Okolica posłużyła także jako plan zdjęciowy dla serialu "Tajemnica twierdzy szyfrów".

Warszawa w przemyśle filmowym niczym Nowy Jork

Polskie miasto, które można oglądać w setkach produkcji filmowych i serialowych? To oczywiście Warszawa. Doszło niemal do tego, że ekipy filmowe to dla mieszkańców stolicy widok niemal na porządku dziennym. W ciągu roku na ulicach Warszawy powstaje nawet kilkanaście produkcji polskich i zagranicznych.

Miejskie krajobrazy z Krakowskim Przedmieściem, Pałacem Kultury i Nauki, Parkiem Saskim, Starym Miastem, Żoliborzem czy dziesiątkami innych lokalizacji można oglądać zarówno w produkcjach z czasów PRL, jak i bardziej współczesnych obrazach.

Jeśli interesuje Cię wycieczka po Polsce tropem ulubionych bohaterów z ekranu, uwzględnij te punkty na swojej mapie!