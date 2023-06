Spis treści: 01 1. Spływ kajakowy Czarną Hańczą

02 2. Spływ kajakowy Brdą

03 3. Spływ kajakowy Rawką

04 4. Spływ kajakowy Drawą

05 5. Spływ kajakowy Dunajcem

06 6. Spływ kajakowy rzeką Liwiec

Spływy kajakowe to bardzo atrakcyjny, aktywny wypoczynek, na który możemy się wybrać mniejszą, bądź większą grupą. Na takiej wycieczce nie tylko wyciszymy się na łonie natury, ale też możemy się poczuć jak w innym świecie. Nie uwierzysz, że te trasy są na wyciągnięcie ręki! Przed wami lista najpiękniejszych spływów kajakowych w Polsce.

1. Spływ kajakowy Czarną Hańczą

Spływ Czarną Hańczą znajduje się na Suwalszczyźnie i zaczyna się na jeziorze Wigry, można też go rozpocząć w Starym Folwarku. Kajaki przepływają przez Puszczę Augustowską. Z tego powodu można obserwować sporą ilość ptactwa w otoczeniu lasu.

Nurt rzeki tego spływu kajakowego jest dosyć spokojny. Główną przeszkodą na trasie są powalone przez bobry lub wiatr drzewa. Spływ Czarną Hańczą kończy się w miejscowości Rygol. Całość ma prawie 100 kilometrów, a na pokonanie całej trasy potrzeba od 3 do 5 dni. Wzdłuż rzeki znajduje się wiele pól namiotowych, z których można skorzystać w trakcie wycieczki.

2. Spływ kajakowy Brdą

Brda to jeden z najpiękniejszych spływów kajakowych w Polsce, a dla niektórych nawet w Europie. Trasa rozpoczyna się od Jeziora Dużego Pietrzykowskiego. Kajakarze decydujący się na to miejsce, są otoczeni licznymi lasami, szczególne wrażenie mogą robić słynne Bory Tucholskie. Dodatkową atrakcją będą malownicze jeziora, takie jak m.in. Jezioro Charzykowskie czy Jezioro Łąckie.

Spływ kajakowy Brdą ma bystry nurt. Trasa jest urozmaicona różnymi krętościami, powalonymi drzewami czy dużymi głazami. Cały spływ ma około 230 kilometrów, jednak do wyboru są różne warianty, krótsze i dłuższe, które można dobrać w zależności od preferencji. Rzeka otoczona jest polanami, na których można biwakować, jednak są także zagospodarowane pola namiotowe, z których można skorzystać.

3. Spływ kajakowy Rawką

Rawka to rzeka na Mazowszu, która jest największym dopływem Bzury. Ten jeden z najpiękniejszych spływów kajakowych w Polsce zaczyna się od Zalewu w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Wycieczkę można rozpocząć także od rozlewisk w Kamionie. Płynąć tą trasą miniemy m.in. Rezerwat Przyrody Rawka, Jar Rokity czy Most Kopersztajna.

Spływ kajakowy Rawką jest spokojny i niezbyt skomplikowany. Trasa ma około 90 kilometrów. W jej trakcie można zatrzymać się na polach namiotowych przygotowanych dla kajakarzy.

4. Spływ kajakowy Drawą

Spływ kajakowy Drawą rozpoczyna się w Dolinie Pięciu Jezior. Rzeka zachwyca czystą wodą, a okolica licznymi, pięknymi jeziorami, łąkami oraz lasami. Podczas trasy przepływa się nawet przez Drawieński Park Narodowy.

Najdłuższa trasa tego najpiękniejszego spływu kajakowego mierzy około 150 kilometrów. Można wybrać również trasy jednodniowe i dwudniowe. Nurt rzeki jest raczej spokojny, jednak na wysokości Drawieńskiego Parku Narodowego staje się wartki i trudniejszy do pokonania.

5. Spływ kajakowy Dunajcem

Spływ kajakowy Dunajcem jest zdecydowanie najpopularniejszym i najpiękniejszym spośród wszystkich w Polsce. To miejsce o niesamowitych widokach na Tatry, które zapierają dech w piersiach. Szczególnie warto wybrać się na Pieniński Przełom Dunajca, aby odwiedzić również Słowację.

Trasa nie jest długa, bo ma około 30 kilometrów. Podczas spływu kajakowego mogą nam towarzyszyć flisacy. Najczęściej podczas podróży opowiadają o wydarzeniach i legendach związanych z oglądanymi miejscami.

6. Spływ kajakowy rzeką Liwiec

To naprawdę piękny i malowniczy spływ kajakowy znajdujący się na Mazowszu. Najczęściej trasa rozpoczyna się we wsi Wyszków. Rzeka jest kręta, co jest prawdziwym uatrakcyjnieniem wycieczki. Wioślarze mijają pola, łąki, pastwiska, a także plaże, na których można spokojnie odpocząć. Jednak największą atrakcją spływu jest Zamek w Liwie.

Najczęściej wybierane są trasy krótkie, około 20 kilometrów, które można odbyć w dzień. Rzeka Liwiec ma spokojny nurt, a jedynym utrudnieniem spływu mogą być licznie występujące zakręty.

