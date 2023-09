Gdzie na wakacje w październiku? Tam będzie najcieplej

Wakacje jesienią? Październik to świetny miesiąc na zagraniczny i ciepły wypoczynek. Są kraje, w których jest wówczas ciepło

W chwili, gdy w Polsce panuje jesienny chłód, w wielu innych zakątkach świata można jeszcze cieszyć się słońcem, odpocząć na plaży i bez tłumów zwiedzać nowe miejsca.

Egipskie wakacje w październiku

Egipt to dobry wybór na wakacje w październiku. Polecanymi kurortami, do których warto się wybrać, są Marsa El Alam, Sharm el-Sheikh czy Hurghada. Możemy liczyć tam na świetną pogodę i dużo ciepła. Temperatury w Egipcie w październiku wynoszą około 28 stopni Celsjusza. Co więcej, wiele osób decyduje się na urlop w Egipcie właśnie po sezonie, ponieważ temperatury w miesiącach wakacyjnych wynoszą tam około 40 stopni Celsjusza.

Urlop w październiku to idealna opcja na podróż do tego rejonu, ponieważ będziemy mogli cieszyć się świetną, plażową pogodą i równocześnie nie będziemy narzekać na doskwierające upały.

Nuda również nam nie grozi podczas wakacji w październiku w Egipcie, bo poza czasem spędzonym na plaży, możemy zorganizować sobie dużo wycieczek do ciekawych miejsc. Warto zobaczyć piramidy w Gizie i posąg Sfinksa, zwiedzić stolicę kraju - Kair czy udać się do Aleksandrii, doliny Nilu lub Luksoru.

Dodatkowe aktywności, w trakcie urlopu w październiku w Egipcie, znajdą tu dla siebie miłośnicy snorkelingu i nurkowania, którzy będą mogli zanurzyć się we wspaniałej rafie koralowej. Inną ciekawą atrakcją są rejsy statkiem, podczas których podziwia się delfiny w ich naturalnym środowisku.

Zdjęcie Wakacje w październiku, w Egipcie to świetny wybór, bo możemy nadal liczyć na bardzo wysokie temperatury. / 123RF/PICSEL

Turcja - tani kierunek na urlop w październiku

Ten kraj to jeden z tańszych kierunków, do których możemy się wybrać na urlop w październiku. Tydzień wakacji all-inclusive kosztuje około 2500 złotych. Temperatura, którą zastaniemy tam jesienią, sprzyja plażowaniu, bo wynosi 25 stopni Celsjusza.

Oprócz spędzania czasu na plaży i nad basenem, na turystów wybierających się do Turcji, czekają również inne atrakcje. Podczas wakacji w październiku, warto skorzystać z tego, że nie ma tłumów i można w spokoju zwiedzić takie miejsca jak: Stambuł, Kapadocja, Pamukkale czy Antalaya. Czy warto jechać do Turcji w październiku? Zdecydowanie tak - będzie taniej, mniej tłoczno, a pogoda i tak pozwoli na wakacyjny wypoczynek jesienią.

Zdjęcie Stambuł jest miejscem wartym odwiedzenia podczas pobytu w Turcji. / 123RF/PICSEL

Indonezja, czyli upalne wczasy w październiku

Południowo-wschodnia Azja to świetny wybór na wczasy w październiku. Nawet jesienią panują tam idealne warunki do wakacyjnego odpoczynku, a temperatury sięgają ponad 30 stopni Celsjusza. Wybierając się tam o tej porze roku, nadal można się opalać i wygrzewać w gorącym słońcu. Najpopularniejszą wyspą Indonezji jest Bali, w których znajdują się takie kurorty, jak Seminyak i Kuta.

Nie brakuje tam również ciekawych miejsc do zwiedzania. W czasie październikowych wakacji, można wybrać się na liczne wyspy, na przykład na Lombok, gdzie znajduje się różowa plaża czy na wyspę Komodo, którą zamieszkują warany. Dla miłośników wulkanów idealnym miejscem będzie wyspa Jawa, która słynie ze 121 wulkanów. Indonezja w październiku to dobry wybór.

Zdjęcie Różowa plaża na wyspie Komodo przyciąga wielu turystów. / 123RF/PICSEL

Lanzarote. Ciepła wyspa na wakacje w październiku

Hiszpańska wyspa Lanzarote to strzał w dziesiątkę dla osób, którym zależy na jesiennym wypoczynku w ciepłych krajach. Temperatury w tym miejscu, podczas wakacji w październiku, mogą wynosić ponad 30 stopni Celsjusza, co spowodowane jest półpustynnym klimatem wyspy.

Lanzarote to bardzo zielona i malownicza wyspa, która na pewno przypadnie do gustu miłośnikom pięknych krajobrazów i zachęci ich do długich spacerów. Interesującym punktem wypraw, mogą być, znajdujące się w centralnej części wyspy dwa pasma górskie, tworzące urokliwe i ciekawe rzeźby terenu.

Inne punkty, które warto zobaczyć podczas wakacji w październiku to Park Narodowy Timanfaya i jaskinia Cueva de los Verdes.

Zdjęcie Lanzarote to również dobry wybór na wakacje w październiku, bo temperatura wynosi tu 30 stopni Celsjusza. / 123RF/PICSEL

Majorka to idealne wczasy w październiku dla cyklistów

To kolejne miejsce, gdzie temperatury podczas wakacji w październiku sięgają aż 30 stopni. Co więcej, plaże Majorki jesienią nie są już aż tak zaludnione, dzięki czemu można spokojnie się wygrzewać i opalać w gorącym słońcu.

Na Majorce znajduje się wiele wypożyczalni rowerowych, dlatego wyspę warto zwiedzać na dwóch kółkach i w czasie jazdy podziwiać jej malownicze krajobrazy. Oprócz tego chcąc spędzać aktywnie czas, można uprawiać sporty wodne, które są tam bardzo popularne.

Miłośnicy sztuki, podczas swojego urlopu w październiku, powinni udać się do Valldemossy, gdzie będą mogli podziwiać dzieła Pabla Picassa, Joana Miró, Francisa Bacona, Henry’ego Moore’a czy Julio Ramísa.



Zdjęcie Majorka to dobre miejsce dla cyklistów i miłośników sztuki. / 123RF/PICSEL

Gdzie w Polsce pojechać na weekend w październiku?

Nie każdy może wyjechać do ciepłych krajów w październiku, ponieważ dużo osób wykorzystało już swoje urlopy w sezonie wakacyjnym. Jednak nic straconego, ponieważ istnieje dużo ciekawych miejsc, w których można spędzić weekend w Polsce.

Mimo niskich temperatur jesień to doskonały czas na podróż, bo poza sezonem za zakwaterowanie zapłacimy mniej. Oto miejsca, które polecamy na krótkie wakacje w październiku w Polsce:

Malbork - to świetny czas na wyprawę do zamku, ponieważ w sezonie wakacyjnym, czekają na nas długie kolejki i tłumy ludzi. W październiku możemy spokojnie zwiedzić krzyżacką twierdzę ze średniowiecza i zachwycić się jej wnętrzem.

Bieszczady - październikowe Bieszczady to niezapomniany widok gór mieniących się czerwono-żółtymi barwami i pustych szlaków, które dzięki temu wydają się jeszcze bardziej malownicze niż zwykle.

Trójmiasto - w październikowe weekendy spotkamy tam o wiele mniej turystów niż latem, dzięki czemu możemy spojrzeć na jesienne plaże zupełnie inaczej. Otoczenie sprzyja długim spacerom i warto wybrać się na sopockie molo, podziwiać ozłocone liśćmi Klify Orłowskie czy zwiedzać gdańską starówkę.

Góry Świętokrzyskie - to idealne miejsce na krótki wyjazd. Odwiedzając Kielce, warto połączyć wyprawę ze zwiedzaniem jaskini Raj, chęcińskiego zamku lub skansenu w Tokarni.

Wrocław - to miasto, które dobrze sprawdzi się jako weekendowe wakacje w październiku. Nawet w przypadku niepogody, nie brakuje tam atrakcji takich jak: Afrykarium w ZOO, Panorama Racławicka czy Aquapark.

Zdjęcie Jesienne Bieszczady zachwycają feerią barw. / 123RF/PICSEL

