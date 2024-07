Gdzie Polacy jeżdżą na wakacje? Tam spotkasz rodaków

Spis treści: 01 Polacy lubią wakacje

02 Polacy za granicą, czyli wypad w nieznane

03 Obawy przed wyjazdem

Polacy lubią wakacje

Lubimy urlopy i wakacje, często też wyjeżdżamy. Wyniki raportów i badań nie pozostawiają złudzeń, bo ponad połowa z nas planuje urlop, lub ma już taki na swoim koncie. Chociaż sposoby spędzania czasu wolnego od pracy są różne, to ostatecznie większość z nas ma dość podobne upodobania.

Chodzi oczywiście o piasek, plażę i wodę. Bez znaczenia czy w Polsce, czy może za granicą - Polacy lubią wypoczywać nad wodą. Wśród osób planujących urlop w kraju, najwięcej, bo aż 48% wybiera wybrzeże Morza Bałtyckiego - tak wynika z raportu opublikowanego na pollster.pl. Lubimy też Mazury (12%) i region Kaszub, gdzie znajdziemy choćby jeziora. Latem mniej popularne są góry, ale i tak znajdują się miłośnicy pieszych wycieczek po Bieszczadach czy Tatrach.

Reklama

Polacy za granicą, czyli wypad w nieznane

Urlop i wakacje to nie tylko wypoczynek w rodzinnych stronach w kraju. Na wakacje w Polsce decyduje się około 72% urlopowiczów, podczas gdy niektórzy dodają do tego również wypad za granicę. Łącznie poza Polskę wyjedzie ponad 30% Polaków. Gdzie lubimy latać na wakacje? Szczególnie trzy kraje są polskimi faworytami. Tak prezentuje się ranking na ten rok:

Turcja (28% ankietowanych) Egipt (22%) Grecja (20%) Chorwacja (17%) Włochy (16%) Hiszpania (16%) Tunezja (12%)

Co przyciąga Polaków do wakacji w Turcji? Na pewno pomaga ogromna liczba ofert biur podróży. Loty często oferowane są z większości lotnisk w kraju, a dodatkowo same wycieczki nie są zbyt drogie. Hotel z wyżywieniem i przelotem da się znaleźć nawet za nieco ponad 2 tysiące złotych. Do wcale niedrogich kierunków należy też Grecja i Egipt. W każdym z tych miejsc znajdziemy genialną pogodę przez całe lato, świetne jedzenie i czystą wodę. Czego chcieć więcej?

Obawy przed wyjazdem

Na pewno nie chcielibyśmy, aby wspomniana pogoda nam się popsuła. A właśnie tego obawia się najwięcej ankietowanych osób, bo aż 42%. Problemy z pogodą tyczą się zwłaszcza tych urlopowiczów, którzy swoje wakacje spędzają w kraju. Nad Bałtykiem bywa różnie, woda jest zimna, a i deszcz może spaść na głowę. To jednak niejedyne rozterki, jakie mamy przed wyjazdem.

Problemem okazują się też choroby i komplikacje zdrowotne ankietowanych oraz ich bliskich. W tym wypadku można śmiało mówić o obawach związanych z wyjazdami za granicę. Inna flora bakteryjna, niekoniecznie typowe dla nas jedzenie - okazji do złapania bakterii lub wirusa jest przecież sporo.

Ostatecznie widać, że coraz częściej podróżujemy za granicę i to nie tylko w Europie. Więcej Polaków decyduje się na wczasy poza kontynentem, bo niestraszna nam Tajlandia, Dominikana czy Meksyk. Jeszcze dobre 20 lat temu byłoby to nie do pomyślenia, a wojaże na drugą stronę oceanu zarezerwowane były dla absolutnie najbogatszych. Dziś jest to również spory wydatek, ale zdecydowanie bardziej dostępny. To cieszy.

Polecamy na Antyweb: Android Auto zyska bardzo przydatną funkcję. Pozwoli sterować radiem