Gigantyczny hotel położony w Beskidach zachwyca widokiem na góry. W środku też będzie ciekawie - na odwiedzających czekają setki pokoi, restauracje oraz inne udogodnienia. Przybytek już niedługo zacznie przyjmować turystów - ogłoszono bowiem, kiedy nastąpi otwarcie.

Wizyta w takim obiekcie może być ciekawa nie tylko ze względu na piękne otoczenie oraz bogatą ofertę skierowaną do podróżnych. Jeszcze jednym powodem, by odwiedzić to miejsce, jest fakt, że to jeden z największych, najdłuższych oraz najwyżej położonych hoteli w Polsce!

Gdzie pojechać na urlop w Polsce?

Sezon na urlopy i wypady weekendowe jest już w pełni, tegoroczna majówka pokazała, jak chętnie Polacy ruszają w podróż po swoim kraju i odwiedzają najróżniejsze jego zakątki. Ciekawym pomysłem na kolejne podróżnicze plany może być Beskid Śląski. Wśród wielu ciekawych punktów wymienić można tu np. Malinowską Skałę, która jest jednym z najpiękniejszych symboli Beskidu Śląskiego. Do tego warto wspomnieć o najwyższym szczycie tego pasma górskiego - Skrzyczne.

To właśnie także w tym obszarze niedługo otwarty zostanie nowy hotel - największy wielofunkcyjny obiekt tego typu w Beskidzie Śląskim. Inwestycja w Szczyrku trwa już kilka lat i koniec zbliża się wielkimi krokami. Budynek ten jest jednym z największych, najdłuższych i najwyżej położonych obiektów w kraju. Jest położony na wysokości 660 m n.p.m.

Beskid Śląski. Nowy hotel z widokiem na Skrzyczne

Kiedyś w tym miejscu był ośrodek Huty Katowice. Obiekt od dłuższego czasu przechodzi metamorfozę, aby stać się zupełnie nowym hotelem. Mercure Szczyrk Resort będzie oferował prawie 500 pokoi z widokiem. Podziwiać z obiektu będzie można panoramę Beskidu Śląskiego i jego najwyższy szczyt - Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

To także miejsce, w którym powstaje przestrzeń eventowa, spore zaplecze gastronomiczne, a także strefa spa i baseny. Nietuzinkową bryłę hotelu, która od strony gór nawiązywać ma wyglądem do ogromnego orlego gniazda, zaprojektował zespół: dr hab. inż. arch. prof. P.Ś. Zbyszko Bujniewicz, mgr inż. arch. Paweł Rączka oraz mgr inż. arch. Marek Gronner. Taki pomysł to ukłon w stronę dawnej nazwy tego obiektu - "Orle Gniazdo". Inwestorem i właścicielem nowego hotelu jest firma Beskid Resort Properties, a sam hotel ma dołączyć do międzynarodowej sieci hoteli Accor.

Mercure Szczyrk Resort - kiedy otwarcie?

W mediach społecznościowych Mercure Szczyrk Resort już jakiś czas temu padła informacja o tym, kiedy obiekt zostanie udostępniony dla podróżnych. Planowane otwarcie nastąpi już latem tego roku, cały czas trwa rekrutacja pracowników. Można więc powoli zacząć planować urlop pod planowany czas otwarcia obiekty, by skorzystać z oferty przybytku i relaksować się z widokiem na piękne polskie góry. Albo przemyśleć aplikowanie na jedno z oferowanych w obiekcie stanowisk.

Już wkrótce będziemy dla Was - Mercure Szczyrk Resort - Otwieramy się latem 2024! poinformowano na Facebooku hotelu.

Warto mieć na uwadze, że Mercure Szczyrk Resort to obiekt z rodzaju luksusowych. Na terenie hotelu zaplanowano pięć punktów gastronomicznych, 2500 mkw powierzchni eventowej, w tym 14 sal konferencyjnych, a także grill bar na 400 osób i lądowisko dla helikopterów. Będzie tam nawet aquapark, strefa SPA & Wellness, a w niej m.in. sauny, gabinety fizjoterapii i beauty, siłownia, strefa dla dzieci oraz teren rekreacyjny. Jakby tego było mało, w przyszłości być może powstanie tam mini stok z torem przeszkód i wyciągiem taśmowym. Obiekt ma 9 kondygnacji i mierzy 330 m długości, co czyni go jednym z najdłuższych hoteli w Polsce.