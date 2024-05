Ktoś chętny na willę Goebbelsa? Berlin chce ją oddać za darmo

Willa Bogensee. Gigantyczne koszty utrzymania obiektu

Niepokój jest uzasadniony, jednak dotychczas nikt nie podjął się zakupu willi - nawet dla takich celów, a do tego również przekazanie obiektu za darmo wiąże się z finansowym haczykiem. Ogromny dom z kilkudziesięcioma pomieszczeniami rządzący chcą bowiem oddać bezpłatnie osobie, które zdecyduje się wziąć na siebie wydatki związane z obiektem. A te są ogromne. Szacuje się, że sam koszt remontu popadającej od lat w ruinę willi to kwota ok. 350 milionów euro. Do tego dochodzi koszt utrzymania - 250 tys. euro miesięcznie.

Evers zapowiedział, że jeśli nie znajdzie się osoba chętna na przejęcie historycznego budynku, zostanie on ostatecznie rozebrany. Koszt również będzie wysoki, jednak jednorazowy i nieporównywalny ze stałym utrzymaniem obiektu. W przypadku rozbiórki mowa bowiem o "zaledwie" 50 milionach euro. Ta decyzja również spotkała się z lokalnym sprzeciwem. Według Europejskiego Stowarzyszenia Żydów (EJA) w dawnej willi nazistowskiego ministra propagandy Josepha Goebbelsa powinno powstać centrum działające na rzecz zwalczania propagandy nienawiści.

- Gdyby willa, która niegdyś należała do jednego z najgorszych inżynierów ludobójczej propagandy w historii ludzkości, została przekształcona w centrum komunikacji i zwalczania mowy nienawiści, byłoby to ważnym zwycięstwem moralnym - napisał w liście do władz Berlina przewodniczący EJA, rabin Menachem Margolin.

Źródła: dw.com. gablingertours.com, tagesspiegel.de, thelocal.de