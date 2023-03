Hotel z drukarki 3D. To zmieni oblicze architektury

Firma zajmująca się konstrukcjami 3D ICON we współpracy z duńskim studiem BIG stworzyli projekt pustynnego kempingu i projektu mieszkalnego. Jest to o tyle ciekawe, że całość ma zostać wybudowana przy pomocy technologii druku 3D. Projekt ma łączyć w sobie estetykę pustynnych krajobrazów oraz konstrukcji na Księżycu tworzone przez ICON we współpracy z NASA.

BIG Bjarke Ingels Group to znana ze swojego innowacyjnego podejścia do architektury i projektowania firma. Jej założyciel Bjarke Ingels jest cenionym i nagradzanym architektem, który, dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do pracy architekta, ceniony jest na całym świecie.

ICON to amerykańska firma, która od kilku lat rozwija technologie pozwalającą na wielkogabarytowy druk 3D. Z powodzeniem wykorzystują tę technologię w branży budowniczej. Podjęli współpracę z NASA odnośnie do wykorzystania druku 3D w eksploracji księżyca.

Konstrukcje z drukarki 3D

Konstruktorom przede wszystkim zależy na tym, aby stworzyć koncepcję możliwych budowli do stworzenia na Marsie czy Księżycu. Kolorystyka utrzymana jest w barwach występujących na czerwonej planecie. Skupili się na tym, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w druku 3D.

Zdjęcie Hotel ma mieć wszelkie udogodnienia / BIG.dk

Ta technologia pozwoli na uzyskanie niepowtarzalnej tekstury, przypominającej te występujące w architekturze ludowej, przypominające ręcznie wykonane detale. Cały projekt ma zajmować ponad 60 akrów. Zlokalizowany będzie w zachodnim Teksasie i ma obejmować zakwaterowania dla hotelu z wszelkimi możliwymi udogodnieniami.

Koncepcja hotelu

El Cosmico utrzymany będzie w naturalnych barwach, kojarzących się z pustynnym krajobrazem. Paraboliczne konstrukcje będą przypominały kształtem tradycyjne chaty, wykonane z mieszanki betonowej wydrukowanej w technologii 3D. Chodzi przede wszystkim o uzyskanie gładkich, opływowych kształtów, które mają mieć jak najbardziej naturalny wygląd.

Zdjęcie Ruropodobne kształty, ustawione jeden obok drugiego mają tworzyć serię pokoi / BIG.dk

Projekt przewiduje również wszelkie udogodnienia dostępne dla odwiedzających, między innymi basen. Powstanie również szereg domów wykonanych w oryginalny sposób. Poprzez połączenie ruropodobnych kształtów, które ustawione jeden obok drugiego mają tworzyć serię pokoi.