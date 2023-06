Spis treści: 01 Odprawa na samolot Wizzair. Dwa sposoby

02 Darmowa odprawa Wizzair. Jak to zrobić online?

03 Wizzair i odprawa na lotnisku to spory wydatek. Ile zapłacisz?

04 Jak odprawić się na samolot Wizzair za darmo?

Odprawa na samolot Wizzair. Dwa sposoby

Chcąc udać się w podróż samolotem, konieczne jest dokonanie odprawy. Jest to czynność niezależna od wybranych linii lotniczych. Odprawa na samolot spotka nas zarówno w budżetowych liniach Wizzair, jak i u tradycyjnych przewoźników, np. w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Czy odprawa na samolot Wizzair kosztuje? Okazuje się, że w pewien sposób tak.

Ewentualna opłata, którą będziemy musieli ponieść, zależy jednak od tego, w jaki sposób będziemy chcieli się odprawić. Do naszej dyspozycji są dwie opcje, z czego tylko pierwsza jest korzystna dla naszego portfela. Jeżeli zapomnimy lub spóźnimy się na wyznaczony przez przewoźnika termin, czekają nas spore koszty.

Darmowa odprawa Wizzair. Jak to zrobić online?

Domyślnym i najbardziej popularnym sposobem na odprawę w liniach lotniczych Wizzair jest odprawa online. Opcja ta będzie dostępna z poziomu mobilnej aplikacji lub strony internetowej Wizzair w przeglądarce. Zależnie od naszej taryfy, będziemy mogli odprawić się na samolot na wiele dni przed lotem, lub dopiero na kilkadziesiąt godzin przed startem.

W zwyczajnej taryfie Wizzair, gdzie nie dopłacaliśmy za wybór miejsca, odprawa online na samolot będzie dostępna dopiero 48 godzin przed odlotem. Jeżeli mamy dodatkową taryfę i wykupione miejsce, dostępna będzie wcześniejsza odprawa. Wówczas linie lotnicze Wizzair pozwalają pasażerom odprawić się nawet 30 dni przed datą startu i maksymalnie do 3 godzin przed odlotem.

O ile darmowa odprawa online w podstawowej cenie biletu nie wiąże się z kosztami, to mamy dość wąskie okno czasowe na jej wykonanie. W ferworze przygotowań do wyjazdu może nam zwyczajnie wylecieć z głowy. Tym gorzej, jeżeli planowaliśmy dłuższą podróż z wieloma lotami pomiędzy. Z kolei czas 30 dni na wykonanie odprawy pozwala na większy margines błędu z naszej strony.

Jeżeli zapomnimy o dokonaniu odprawy online na samolot Wizzair, możliwe będzie odprawienie się na lotnisku przed wylotem. To niestety wiąże się z kosztami i to sporymi. Koszt odprawy na lotnisku w przypadku lotu liniami Wizzair to aż 40 euro, czyli około 180 zł za jednego pasażera. Jeżeli lecimy np. we czwórkę, to w takiej sytuacji za odprawę zapłacimy ponad 700 złotych.

Zdarza się, że na niektórych lotniskach nie można skorzystać z opcji odprawy online. Nie oznacza to jednak, że będziemy zmuszeni do poniesienia kosztów. Wtedy przewoźnik gwarantuje darmową odprawę na lotnisku przed wylotem. Wystarczy zgłosić się w wyznaczonym terminie na podany punkt odprawy, gdzie oddamy przy okazji swój bagaż rejestrowany.

Lotniska, na których nie działa odprawa online według strony Wizzair:

Tirana (tylko w przypadku lotów do Budapesztu)

Saragossa

Marakesz-Menara

Al-Massira (Agadir)

Dubaj (tylko do Budapesztu)

Korfu

Palma de Mallorca

Kutaisi

Jak odprawić się na samolot Wizzair za darmo?

Najprostszym sposobem na darmową odprawę w liniach lotniczych Wizzair jest skorzystanie z mobilnej aplikacji. Po wejściu do programu zobaczymy ikonę odprawy, w której będziemy mogli dokonać jej na dany lot spośród naszych rezerwacji.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie znajdziemy tam naszego lotu, możliwe jest wyszukanie rezerwacji. W tym celu potrzebny będzie numer rezerwacji oraz nasze imię i nazwisko. Później podczas procesu odprawy niezbędne będą standardowe dane osobowe, jak data urodzenia, numer dowodu (w przypadku lotów w strefie Schengen) czy numer paszportu.

