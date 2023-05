Ryanair i Wizzair bez litości. Za dużo bagażu i nie wsiądziesz do samolotu

Spis treści: 01 Tanie linie lotnicze a bagaż podręczny

02 Bagaż rejestrowany i podręczny w Ryanair

03 Bagaż podręczny i rejestrowany w Wizzair

04 Tanie linie a bagaż podręczny

Tanie linie lotnicze a bagaż podręczny

Tanie linie lotnicze przyzwyczaiły nas do niskich kosztów biletów. Dzięki temu planowanie wakacji za granicą jest o wiele prostsze, a plaże Hiszpanii, greckie uliczki czy włoskie atrakcje są na wyciągnięcie ręki. Tanie bilety lotnicze są jednak pełne kompromisów, a mało miejsca na nogi w samolocie to tylko jeden z przykładów.

Główną cechą budżetowych linii lotniczych, jak np. Ryanair czy Wizzair jest to, że w podstawowej cenie biletu otrzymujemy możliwość wzięcia ze sobą jedynie niewielkiego plecaka czy torby. Bagaż podręczny Ryanair czy Wizzair został szczegółowo określony przez linie co do wymiarów i wagi. Oznacza to, że pakując się na krótki wypad samolotem musimy mieć się na baczności. Podobnie jest wtedy, gdy posiadamy dużą walizkę jako bagaż rejestrowany. Ewentualne kary za nadbagaż potrafią być drakońskie.

Bagaż rejestrowany i podręczny w Ryanair

Bagaż w Ryanair przybiera kilka postaci - zależnie od tego, jaką taryfę wybraliśmy i czy zdecydowaliśmy się na dokupienie możliwości wzięcia ze sobą dodatkowej sztuki bagażu. Zestawienie dostępnych bagaży w Ryanair wygląda następująco:

Mała osobista torba (lub np. plecak) o wymiarach 40 cm na 25 cm na 20 cm

(lub np. plecak) o wymiarach 40 cm na 25 cm na 20 cm Walizka podręczna na kółkach o wymiarach 55 cm na 40 cm na 20 cm do 10 kg (istnieje też opcja walizki 10 kg jako bagażu rejestrowanego)

na kółkach o wymiarach 55 cm na 40 cm na 20 cm (istnieje też opcja walizki 10 kg jako bagażu rejestrowanego) Bagaż rejestrowany, czyli standardowa walizka do 20 kg (maksymalnie 3 sztuki na osobę)

Oznacza to, że podróżując w taryfie podstawowej, bagaż podręczny w Ryanair będzie ograniczony do zaledwie 1 sztuki plecaka lub torby. Głównym wymogiem przewoźnika jest to, aby bagaż ten zmieścił się pod siedzeniem przed nami.



Zdjęcie Bagaż podręczny i rejestrowany w Ryanair. / AFP

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup bagażu rejestrowanego w Ryanair, to musimy pamiętać o ewentualnych karach za nadbagaż. Przewoźnik wycenił każdy dodatkowy kilogram nadbagażu na 11 euro/11 funtów lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Oznacza to, że jeżeli wasza walizka ważyłaby 25 kilogramów, to koszt takiej zabawy wyniesie aż 250 zł!

Bagaż podręczny i rejestrowany w Wizzair

Polityka bagażowa linii lotniczych Wizzair jest podobna do tej z Ryanair, choć pasażerowie mają nieco więcej swobody. Identycznie jak u irlandzkiego przewoźnika, tak i ten węgierski oferuje jedynie jeden bagaż podręczny o określonej wielkości przy zakupie biletu w ramach najtańszej taryfy. Całość prezentuje się następująco:

Bagaż podręczny Wizzair jako plecak lub torba do 10 kg o wymiarach 40 cm na 30 cm na 20 cm

jako plecak lub torba do 10 kg o wymiarach 40 cm na 30 cm na 20 cm Podręczna walizka na kółkach do 10 kg (musi mieścić się w schowku nad głowami pasażerów)

(musi mieścić się w schowku nad głowami pasażerów) Bagaż rejestrowany o wymiarach 149 cm na 119 cm na 171 cm i wadze 10/20/26/32 kg (zależnie od taryfy)

Zdjęcie Usługa Wizz Priority zapewnia pasażerom większy komfort, ponieważ mają oni pierwszeństwo wejścia na pokład. Poza tym, mogą zabrać w podróż również duży bagaż podręczny / 123RF/PICSEL

Jak widać, bagaż rejestrowany w Wizzair może mieć kilka wariantów wagowych, zależnie od naszych preferencji. Jest to duże udogodnienie szczególnie wtedy, gdy np. podróżując we dwójkę chcemy skorzystać z jednej walizki. Wtedy nawet wybierając opcję np. 26 kg zaoszczędzimy sporo pieniędzy płacąc za tylko jedną walizkę.

Dopłata za nadbagaż w Wizzair wynosi 10 euro za każdy dodatkowy kilogram naszego bagażu. Koszt opłaty poniesiemy na lotnisku, jeżeli nasz bagaż waży między 20 a 32 kilogramy.

Tanie linie a bagaż podręczny

Chcąc mieć pewność, że nasz bagaż podręczny spełnia wymagania linii Ryanair lub Wizzair, możemy skorzystać ze specjalnych stojaków na lotniskach. Te wyznaczają wymiary bagaży nadane przez linie lotnicze.

Możemy z nich skorzystać aby upewnić się, że nasz plecak lub walizka mieszczą się w dopuszczalnych ramach. Poza tym, warto wiedzieć, jak spakować się w bagaż podręczny, aby zaoszczędzić miejsce. Jest kilka trików, które poznacie dzięki naszemu poradnikowi.