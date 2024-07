Jedziesz w Bieszczady? Sprawdź tę atrakcję, zabawa dla całej rodziny

Województwo podkarpackie to nie tylko Bieszczady — to bardzo atrakcyjny turystycznie rejon, który obfituje również w muzea i rozmaite zabytki, np. cerkwie, zamki i pałace, oraz inne ciekawe miejsca, choćby Kolej Linową Solina.

Niektóre z tych miejsc noszą miano „naj” — są największe, najdłuższe etc. Do grona takich obiektów zaliczyć można atrakcję, która znajduje się we wsi Wańkowa.

Podkarpacie to nie tylko Bieszczady. Na turystów czeka ogrom atrakcji

Turyści zmierzający w Bieszczady chętnie odwiedzają także Sanok i zalew Soliński, a to właśnie w niedalekiej odległości od tych popularnych punktów znaleźć można kolejną ciekawą atrakcję — i to nie byle jaką, bo zgarnęła tytuł najdłuższego obiektu tego typu na świecie.

Mieści się ona w Wańkowej, małej miejscowości leżącej w dolinie potoku Wańkówki. Jest tu Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski, w którym znajduje się m.in. całoroczna stacja z najdłuższą czteroosobową koleją linową na Podkarpaciu, jest tu najdłuższa w Europie Środkowo-Wschodniej dwulinowa tyrolka, a w majówkę otwarto tu ponadto największy park linowy w Polsce. Ale to nie wszystko, bo do grona obiektów typu „naj” zaliczyć należy też tor tubingowy.

Pontony Wańkowa. Najdłuższy tor tubingowy na świecie

W tej niewielkiej podkarpackiej wiosce, w ramach działalności wspomnianego centrum, wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu wakacyjnego uruchomiony znów został najdłuższy na świecie tor do zjeżdżania na pontonie. Ta atrakcja ma aż 370 metrów i jest dostępna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci!

- Tor tubingowy w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa imponuje swoimi rozmiarami oraz unikalnymi zasadami. Jest to miejsce, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci mogą poczuć dreszczyk emocji płynący z szybkiego zjazdu na pontonie — zachęca firma.

Co robić na Podkarpaciu? Bilety na pontony w Wańkowej

Choć z atrakcji mogą korzystać nawet dzieci, to obowiązują pewne wytyczne. Dotyczy to wzrostu i wagi chętnych na zjazd na pontonie. „Osoby korzystające z toru nie mogą przekraczać wagi 80 kg oraz muszą mieć co najmniej 7 lat i wzrost przynajmniej 120 cm”, zaznacza organizator toru.

Ile kosztują bilety na tor tubingowy w Wańkowej? Zgodnie z cennikiem istnieje opcja wykupienia biletu w formie jednego lub trzech zjazdów. Jeden zjazd to koszt 19 zł, a bilet na trzy zjazdy kosztuje 50 zł.

W ramach działalności centrum BIESZCZAD.ski znajdującego się pod adresem Wańkowa 25c, dla turystów w sezonie letnim codziennie dostępne są różne atrakcje, w tym:

tor tubingowy — od 11:00 do 17:00,

tyrolka — od 11:00 do 17:00,

widokowe przejazdy koleją — od 11:00 do 17:00,

park linowy — od 10:00 do 18:00.