Zbudują replikę kultowego schroniska. Gdzie stanie Chatka Puchatka?

Replika dawnej Chatki Puchatka, która zyskała status kultowego bieszczadzkiego schroniska, za jakiś czas stanie się nową atrakcją turystyczną. Kopia oryginalnego budynku zostanie usytuowana w całkiem innym miejscu — będzie się stamtąd rozciągał piękny widok na Wysokie Bieszczady.

Powstanie replika Chatki Puchatka. Chcą zachować pamięć o kultowym budynku

Chatka Puchatka dotychczas mocno kojarzona z Połoniną Wetlińską pojawi się wkrótce w innym miejscu — replika budynku zostanie bowiem umieszczona powyżej Stanicy Kresowej „Chreptiów” w Lutowiskach. Z tego miejsca roztacza się zachwycający widok na Wysokie Bieszczady, co ma być dodatkowym atutem takiej lokalizacji.

Za pomysłem utworzenia kopii kultowego schroniska stoi reżyser Robert Żurakowski, który chce postawić budynek w ramach większego przedsięwzięcia — stworzenia szlaku filmowego, który będzie uwzględniał punkty, jakie są związane z filmową historią Bieszczadów. Robert Żurakowski reżyserował film „Śniła mi się połonina”, w którym wystąpił Lutek Pińczuk, wieloletni dzierżawca Chatki Puchatka.

Nowa atrakcja turystyczna w Bieszczadach. Szlak filmowy z repliką Chatki Puchatka

W założeniu planowana kopia Chatki Puchatka ma zapobiec zapomnieniu kultowego budynku, który kilka lat temu rozebrano i zastąpiono nowym obiektem. Całe przedsięwzięcie wiąże się jednak nie tylko z pielęgnowaniem wspomnień o wyjątkowym miejscu, ale i z promowaniem regionu.

- Powstanie repliki Chatki Puchatka było moim marzeniem, ale chcę otworzyć gminę Lutowiska na zupełnie coś nowego. Chociaż ktoś by powiedział, no ładny mi dodatek, bo Chatka Puchatka to przecież symbol Bieszczadów — powiedział przytaczany przez jaslo.naszemiasto.pl Robert Żurakowski.

Zdjęcie Chatka Puchatka to najwyżej położone (1228 m n.p.m.) schronisko i obiekt noclegowy w Bieszczadach. Kultowy budynek na Połoninie Wetlińskiej rozebrano, a w jego miejscu zbudowano nowy. / Rafal JABLONSKI/East News / East News

Nowy pomysł na promocję Bieszczadów. Replika Chatki Puchatka, warsztaty i wydarzenia

Oprócz repliki dawnej Chatki Puchatka oraz szlaku filmowego w regionie w związku z tą inicjatywą organizowane mają być wycieczki tematyczne, seanse filmowe, różnego rodzaju warsztaty i koncerty. To ma podnieść atrakcyjność Lutowisk w oczach turystów. W samej Chatce mają natomiast znaleźć się np. makiety, które będą prezentowały historię budynku, a do tego trafią tam prawdopodobnie materiały filmowe, które nie były dotąd publikowane.

Według wspomnianego źródła Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, „uważa, że planowana lokalizacja jest doskonała i ma nadzieję, że replika zostanie odtworzona w drewnianej wersji, zawierającej słynną piwniczkę”. Marszałek zaznaczył, że jeśli Chatka zostanie wybudowana, przekaże do niej pamiątki związane z dzierżawcami kultowego schroniska — np. laskę, którą otrzymał od Lutka Pińczuka.

- Czekam, żeby chatka stanęła. Jeśli będzie już w Lutowiskach, to ta laska tam znajdzie swoje miejsce — powiedział cytowany przez wspomniany portal Marszałek.