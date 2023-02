Laptop w torbę i ruszamy w podróż. W tych krajach dostaniesz wizę dla cyfrowego nomady

Kolejne kraje wprowadzają wizy, które zapewniają obcokrajowcom pracującym zdalnie na zamieszkanie, pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań. International zaleca 15 krajów, które podróżni powinni wziąć pod uwagę, jeśli chcą zdobyć wizę dla cyfrowych nomadów. Wybrane zostały one po przeanalizowaniu kultury, najlepszych lokalizacji do pracy, funkcjonowania na co dzień oraz... pogody. Jak przekazał rzecznik ICG Joe Cronin w e-mailu do Gizmodo, trzema najważniejszymi kryteriami były: dostęp do internetu, koszty utrzymania oraz ograniczenia paszportowe.

Najlepsze kraje dla cyfrowych nomadów to:

Estonia Węgry Malta Islandia Portugalia Niemcy Tajlandia Zjednoczone Emiraty Arabskie Mauritius Seszele Wyspy Zielonego Przylądka Barbados Panama Meksyk Brazylia

Na szczęście, do większości z wyżej wymienionych państw nie potrzebujemy wizy, by tam pojechać przynajmniej na krótki okres. Dokument ten będzie niezbędny wyłącznie gdy zechcemy wybrać się na Maltę. W Portugalii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mauritiusie i Brazylii możemy przebywać bez wizy do 90 dni. W Tajlandii i Wyspach Zielonego Przylądka do 30 dni, w Panamie 3 miesiące, a Meksyku 180 dni.



Co jednak gdybyśmy chcieli, jako zdalni pracownicy, zamieszkać tam dłużej? Wówczas wiza cyfrowego nomady może nam się przydać. Zapewnia ona w większości przypadków możliwość zamieszkania na okres od roku do dwóch lat. Dowolną ilość czasu możemy przebywać w Estonii, Niemczech Seszelach, Barbadosie, na Islandii i Węgrzech, państwa te nie wprowadziły dotychczas ograniczeń dla Polski lub ze względu na obecność w Unii Europejskiej.

Jak uzyskać wizę cyfrowego nomady w wybranych krajach?

Malta

Ten niewielki kraj wprowadził wizę dla cyfrowych nomadów w czerwcu 2021 roku, pozwala pracownikom i ich rodzinom mieszkać w kraju przez rok.

Zdjęcie Panorama Valetty, stolicy Malty / 123RF/PICSEL

Wymagania:



Nie można być obywatelem Malty

Trzeba pracować dla firmy zarejestrowanej w innym kraju lub wykonywać usługi dla zagranicznych klientów

Dochód z pracy na poziomie 2,7 tys. euro

Wytyczne oraz sam wniosek dostępne są na stronie Residency Malta. Resztę procedur można dopełnić poprzez kontakt mailowy

Portugalia

Cyfrowi nomadzi mogą tu zamieszkać na okres jednego roku dzięki wizie wprowadzonej w październiku 2022 roku.

Zdjęcie Widok na Porto, Portugalia / Pixabay.com

Wymagania:



Obywatelstwo kraju spoza Unii Europejskiej

Posiadanie umowy z firmą spoza Unii Europejskiej

Minimalny dochód na poziomie 2545 euro miesięcznie udokumentowany do czterech miesięcy przed złożeniem wniosku

Wniosek można składać poprzez stronę internetową Serviço de Estrangeiros e Fronteiras poświęconą migracji oraz poprzez ambasadę lub konsulat Portugalii.

Tajlandia

Jeśli chcesz wyjechać do Tajlandii tylko na chwilę, prawdopodobnie obejdziesz się bez wizy (pobyt do 30 dni). Co w przypadku dłuższego pobytu? Wiza cyfrowego nomady, a dokładnie wiza długoterminowa, została wprowadzona we wrześniu 2022 roku. Umożliwia pobyt do 10 lat (pobyt na 5 lat z automatycznym przedłużeniem o kolejne 5, gdy warunki są wciąż spełnione).

Zdjęcie Świątynia Świtu Wat Arun, Tajlandia / Pixabay.com

Wymagania:



Zarobek w wysokości minimum 80 tys. dolarów rocznie udokumentowany do dwóch lat wstecz

Firma musi mieć ugruntowaną pozycję na rynku (firma działająca od co najmniej trzech lat, której łączne przychody w ciągu ostatnich trzech lat wyniosły co najmniej 150 mln USD)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na 50 tys. dolarów lub kaucja w wysokości 100 tys. dolarów

Minimum 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie (w ciągu ostatnich 10 lat)

Aby uzyskać wizę, należy odwiedzić stronę poświęconą wizom w Tajlandii (można również poczytać o wymaganiach na inną wizę, ale wcale nie są mniejsze). Tam zostaniesz powiadomiony, że od 26 września 2021 r. wnioskodawcy nie będą już musieli osobiście przedstawiać dodatkowych dokumentów ani paszportu.

Wniosek można złożyć online i pokazać go tajskim urzędnikom imigracyjnym po przybyciu na miejsce.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Polacy mogą wyjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 90 dni bez wizy. Dla tych, którzy chcą zamieszkać tam na nieco dłużej, Dubaj wyszedł z ofertą wizy cyfrowego nomady w marcu 2021 roku. Pozwala ona na pobyt do jednego roku.

Zdjęcie Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie / 123RF/PICSEL

Wymagania:



Paszport musi mieć co najmniej sześć miesięcy ważności

Konieczność opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego w ZEA

Udokumentowanie zatrudnienia w zagranicznej firmie

Zarobek minimum 3,5 tys. dolarów miesięcznie

Wniosek o wizę można złożyć na stronie internetowej Dubaju, w zakładce "Live and work", a następnie "Visas and entry". Tam należy wybrać narodowość oraz cel wyjazdu (cyfrowy nomaga mieści się w kategorii turysty). Wszystkie informacje są pod informacją o "Work remotely programme".



Mauritius

Podobnie jak w Dubaju, wizy dla Polaków na pobyt do 90 dni nie są wymagane. Cyfrowi nomadzi mogą jednak zamieszkać tu na rok, dzięki wizie wprowadzonej w październiku 2020 roku. To również jedna z "najtańszych" opcji. Nie ma tu bowiem kryterium dochodu.

Zdjęcie Mauritius, widok na wyspę z lotu ptaka / 123RF/PICSEL

Wymagania:



Praca dla firmy spoza Mauritiusa

Podczas pobytu nie wolno podejmować pracy na krajowym rynku

Złożenie dokumentów potwierdzających cel wizyty i zakwaterowanie

Przed złożeniem wniosku wymagana jest rezerwacja lotu, której dowód należy dołączyć do wniosku. Całość można wypełnić na stronie Mauritius Premium Visa.

Wyspy Zielonego Przylądka

Do 30 dni Polacy nie potrzebują wizy. Ta wprowadzona dla cyfrowych nomadów w grudniu 2020 roku umożliwia pobyt na 6 lub 12 miesięcy.



Zdjęcie Mindelo, drugie co do wielkości miasto Wysp / 123RF/PICSEL

Wymagania:



Dowód rezerwacji noclegu

Praca dla firmy spoza Wysp

Wniosek można wypełnić na stronie internetowej, gdzie znajdują się również informacje o niezbędnych dokumentach, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem.



Panama

Kraj położony w Ameryce Środkowej wprowadził wizy dla pracowników zdalnych w maju 2021 roku. Pozwala ona na pobyt do 9 miesięcy, po czym można ubiegać się o przedłużenie na taki sam okres. Polacy na okres do 3 miesięcy nie potrzebują wizy.

Zdjęcie Widok na Panamę / Pixabay.com

Wymagania:



Musisz zarabiać minimum 3 tys. dolarów miesięcznie

Musisz pracować zdalnie dla firmy zarejestrowanej poza Panamą

W celu wypełnienia wniosku należy skontaktować się z Krajową Służbą Imigracyjną Panamy.

Meksyk

To kraj, w którym najdłużej możemy przebywać bez wizy, bo aż 180 dni. Dzięki wizom dla osób, które chcą pracować zdalnie wprowadzonym we wrześniu 2022 roku, można zamieszkać w Meksyku nawet na cztery lata.

Zdjęcie Campeche (San Francisco de Campeche), Meksyk / 123RF/PICSEL

Wymagania:



Wykupienie ubezpieczenia

Zaświadczenie o dochodach

Pozytywne przejście kontroli przeszłości kryminalnej

Ostatni punkt nie powinien dziwić, Meksyk bowiem walczy o wzrost bezpieczeństwa w swoich miastach. To nie tylko kwestia postrzegania kraju, ale krok, który bezpośrednio przełożyć ma się na zwiększenie ruchu turystycznego. Niedawno publikowaliśmy informację o najbardziej gościnnych miastach świata. W rankingu pojawił się również Meksyk.

Cyfrowi nomadzi chcący ubiegać się o wizę, muszą odwiedzić stronę Relaciones Exteriores, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Meksyk przyjmuje wnioski wizowe za pomocą poczty elektronicznej.

Brazylia

To piękny kraj, w którym bez wizy możemy przebywać do 90 dni. Wizę dla zagranicznych pracowników wykonujących obowiązki zawodowe na odległość w styczniu 2022 roku wprowadzono wizę, która pozwala na roczny pobyt. Po tym czasie można ubiegać się o przedłużenie wizy na kolejny rok.

Zdjęcie Rio de Janeiro, Brazylia / Pixabay.com

Wymagania:



Praca dla firmy zarejestrowanej poza Brazylią

Minimalny miesięczny dochód w wysokości 1,5 tys. dolarów lub dowód salda bankowego w wysokości 18 tys. dolarów

Aby uzyskać wizę wniosek, można wypełnić na stronie brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po złożeniu wniosku czeka nas również wizyta w ambasadzie lub konsulacie Brazylii.