Linia lotnicza z nową trasą z Polski. To może być hit wakacji

Wakacje w Dubaju? To coraz łatwiejsze

Dubaj wbrew pozorom nie należy do najdroższych miejsc na świecie. Prestiż i wysokie budowle łączą się tam z ciekawą kulturą, dobrą kuchnią i dość przystępnymi cenami - chyba, że ktoś chce zaznać faktycznego luksusu. Tak czy inaczej, miejsce to jest coraz popularniejsze wśród polskich turystów. Jest tylko jeden problem. Chodzi oczywiście o odległość, które dzieli nasz kraj i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dostać się do Dubaju nie jest wcale tak łatwo jak do Grecji, Hiszpanii czy Włoch. Choć w ofercie np. Wizzair znajdziemy loty w tamtym kierunku, to nie należą one do wyjątkowo częstych i powszechnych. Trend ten zmienia się wraz z poszerzaniem siatki połączeń linii lotniczych flydubai. Jak sama nazwa wskazuje, na pokładzie ich samolotów możemy dotrzeć do Dubaju.

Co ważne, na taką wycieczkę możemy wybrać się z kolejnych lotnisk i w nowych terminach. Linie lotnicze i port lotniczy Kraków poinformowały o okresowym zwiększeniu częstotliwości operowania na trasie Kraków - Dubaj. W okresie od 3 sierpnia do 2 września emiracki przewoźnik będzie oferował aż 17 połączeń tygodniowo. To więcej, niż do tej pory, gdy liczba wynosiła 14. Dodatkowe połączenia wynikają ze wzrostu popytu na takie loty w okresie wakacji.

flydubai w Polsce się rozwija

Linie lotnicze flydubai to partnerski przewoźnik znanych na całym świecie Emirates. W przeciwieństwie do swojego "większego brata", flydubai pozycjonuje się jako budżetowy przewoźnik, oferujący niższy standard przy zachowaniu atrakcyjnych cenowo ofert. Obecnie firma poszerza swoją siatkę połączeń na rynku polskim. Z flydubai polecimy z Krakowa, Warszawy, a niedługo również z Poznania.

Na wiosnę przewoźnik ogłosił pojawienie się w rozkładzie lotów na poznańskim lotnisku Ławica. Loty z Poznania do Dubaju wystartują już 29 października 2023 roku. Połączenia będą realizowane w środy, piątki i niedziele. Początkowo społeczność skupiona wokół portu lotniczego w stolicy województwa wielkopolskiego była bardzo zadowolona z tego faktu. Niestety, czar prysł po sprawdzeniu oferty cenowej.

Za lot w dwie strony z Poznania do Dubaju od 8 do 15 listopada trzeba zapłacić około 2500 zł. Dla porównania, tygodniowy wylot we wrześniu z Katowic na to samo lotnisko zamknie się w kwocie nieprzekraczającej 1500 zł. Ceny oczywiście mogą ulec zmianie, jednak na ten moment oferta z Poznania jest zwyczajnie... droga.

Tanie loty z Polski? Opcji jest sporo

Pasażerowie zainteresowani tanimi lotami z Polski nie mają na co narzekać. Poza niektórymi okazjami, które pojawiają się u takich przewoźników jak np. flydubai, znaleźć można przede wszystkim rozbudowaną ofertę linii Wizzair i Ryanair. Oczywiście, to budżetowi przewoźnicy - mały bagaż podręczny można jednak przeboleć, gdy na wakacje lecimy za grosze.

A skąd możemy latać? Obecnie mamy w Polsce 15 lotnisk cywilnych, przy pomocy których można wybrać się na zagraniczną podróż. Są to:

Lotnisko Chopina w Warszawie

Lotnisko w Krakowie-Balicach

Lotnisko w Gdańsku

Lotnisko w Katowicach

Lotnisko w Modlinie

Lotnisko we Wrocławiu

Lotnisko w Poznaniu

Lotnisko w Rzeszowie

Lotnisko w Szczecinie

Lotnisko w Lublinie

Lotnisko w Bydgoszczy

Lotnisko w Łodzi

Lotnisko w Olsztynie

Lotnisko w Zielonej Górze

Lotnisko Warszawa-Radom