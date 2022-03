Oferta dotyczy podróży z Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier między 25.02 a 31.05.2022 r. legitymujących się ukraińskim paszportem. Dostępna jest w biurach lotniskowych, a także w Contact Center.

Pakiet obejmuje 30% zniżki dla osoby dorosłej i 50% dla dzieci dla lotów krótko- i długodystansowych w klasie ekonomicznej. Ponadto niemowlęcia podróżujące na kolanach osoby dorosłej bilet otrzymają praktycznie za darmo - koszt biletu w tym przypadku będzie wynosił tylko 1%.

Reklama

Zaplanowane są bezpłatne zmiany w rezerwacji, także gdy dana osoba nie stawi się na swój lot. Będzie również możliwość zwrotu za potrąceniem dla niezwracalnych dotąd biletów.

Kolejnym ułatwieniem ze strony LOTu będzie możliwość dodania dodatkowej sztuki bagażu w ramach limitu bagażowego. Nawet kiedy już ma się wykupiony bilet w taryfach bez bagażu.

Na oficjalnej stronie LOTu znajdziemy także przycisk "tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz", który przekierowuje do strony pomagamukrainie.gov.pl. Strona dostępna jest zarówno w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Do tej pory z Ukrainy do Polski przyjechało około 1,2 miliona osób. Według danych ONZ liczba ta wkrótce może się zwiększyć nawet do czterech milionów osób. Tylko w poniedziałek (08.03) do naszego kraju przybyło ponad 140 tysięcy ludzi zza wschodniej granicy. Wszystko jest wynikiem napaści Rosji na Ukrainę i toczących się tam walk.