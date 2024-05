Spis treści: 01 Ceny na lotniskach? Drożyzna!

02 Dziecku chce się pić, ale jest drogo

03 Mam bidon

04 Trzeba kombinować

Ceny na lotniskach? Drożyzna!

Lotniska są piekielnie drogie i nie ma co z tym faktem w ogóle dyskutować. Wszystkie, nawet podstawowe produkty są w portach lotniczych wycenione nawet kilkukrotnie drożej, niż w zwykłych sklepach czy marketach. Kanapka, kawa, batonik, a nawet butelka wody może kosztować (i zazwyczaj tak jest) kwotę dwucyfrową. Nie jest to domeną wyłącznie polskich lotnisk, bo taki stan rzeczy utrzymuje się praktycznie na całym świecie.

Z czego to wynika? Jest kilka powodów, a jednym z nich może być np. brak alternatyw i monopol sklepików - po przejściu kontroli bezpieczeństwa nie pójdziemy do marketu i jesteśmy zdani na łaskę pobliskich sprzedawców. Do wysokich należą też koszta prowadzenia działalności w takim miejscu. Koło się zamyka, a w środku zostaje spragniony lub głodny pasażer - albo gapa, która dopiero przed wylotem chce kupić pamiątkowy magnesik.

Mimo wszystko koszty na lotnisku jako pasażerowie możemy optymalizować. I nie chodzi tu o zabieranie własnej wody, bo to, póki co, na większości lotnisk jest niemożliwe. Ale po kolei.

Dziecku chce się pić, ale jest drogo

Ostatnio natrafiłem na artykuł, w którym wypowiedziała się pewna rozgoryczona kobieta po swojej podróży z warszawskiego Okęcia. Opowiedziała sytuację, gdy przed wylotem jej córce zachciało się pić - naturalna potrzeba człowieka spotkała się jednak z przykrą odpowiedzią ze strony lotniskowego sklepu. Woda owszem, była na sprzedaż - ale nawet malutka butelka oznaczała koszt aż 9 złotych. Przy podróżowaniu we trójkę i - jak zaznaczyła zainteresowana - oszczędnym podejściu do konsumowania napoju i tak wydano prawie 30 złotych na 3 butelki wody.

"Rozbój w biały dzień" - przyznała kobieta, żaląc się na wysokie ceny podstawowych produktów w porcie lotniczym. No i chciałbym zebrać się na jakieś współczucie lub empatię, ale zwyczajnie nie mogę. Dlaczego? Sam podróżuję samolotami i co zabawne, kilka dni temu byłem na lotnisku Chopina - nawodniony i szczęśliwy, choć na wodę nie wydałem ani złotówki. Zdradzę wam pewien sekret...

Mam bidon

Na wielu lotniskach, w tym również tym stołecznym, od lat funkcjonują specjalne kraniki z filtrowaną wodą. Co istotne, życiodajny płyn jest zupełnie darmowy. Takie miejsca oferują wodę na dwa sposoby, albo do nalania (np. do pustej butelki), albo bezpośredniego picia z przystosowanego kranu. Woda jest nielimitowana, filtrowana, zdatna do picia i najważniejsze, darmowa. Niedawno port im. Fryderyka Chopina poinformował o zmodernizowaniu tych urządzeń w kilku miejscach: