Wieża Bębna w Fengyang, wzniesiona w 1375 roku , była wykorzystywana przed laty do ogłaszania rozpoczęcia ceremonii oraz informowania mieszkańców o porze dnia. To jeden z największych tego typu obiektów w Chinach i jedna z głównych atrakcji turystycznych regionu.

Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale szczęśliwie nikt nie ucierpiał - niemniej jeden ze świadków rozmawiających z The Beijing News twierdzi, że "gdyby to wydarzyło się chwilę później, plac pełen byłby dzieci bawiących się po kolacji".

Co ciekawe, wieża przeszła remont zaledwie rok wcześniej, po tym jak jej dach został lekko uszkodzony . Jak jednak podkreślają lokalne władze, konstrukcja składa się z dwóch części: oryginalnej bazy z czasów dynastii Ming oraz nadbudowy, która została zrekonstruowana w 1995 roku. To właśnie ta druga część została najbardziej uszkodzona podczas poniedziałkowego zdarzenia, a Biuro ds. kultury i turystyki w Fengyang bada aktualnie dokładne przyczyny oderwania się dachówek.

Fengyang to miejsce o szczególnym znaczeniu historycznym, gdyż to właśnie tutaj urodził się Zhu Yuanzhang, założyciel dynastii Ming, znany jako cesarz Hongwu. To za jego panowania Chiny przeżywały złoty okres, oparty na dynamicznym handlu zagranicznym i rosnącej populacji. To również wtedy kraj wprowadził papierowy pieniądz, zastępując tradycyjne srebro i złoto.