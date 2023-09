Spis treści: 01 Lotnisko większe, niż wiele państw

02 Groby na lotnisku w USA

03 Samoloty na autostradzie? To Gibraltar

04 Najkrótszy pas startowy świata

05 Zakochaj się w Singapurze

Lotnisko większe, niż wiele państw

W Arabii Saudyjskiej można trafić na port lotniczy im. Króla Fahda. Położone w Dammamie lotnisko cechuje nie tylko odprawianie 10 milionów pasażerów rocznie, ale również jego wielkość. Ta wyjątkowa inwestycja zawdzięcza swój rozgłos powierzchni, wynoszącej niemal 800 kilometrów kwadratowych. Czy to dużo jak na lotnisko? Tak - wręcz bardzo dużo.

Zdjęcie Port lotniczy im. Króla Fahda i tamtejszy meczet. / SINGAPORE PRESS HOLDINGS/EAST NEWS / East News

Chociaż liczba obsługiwanych podróżnych nie należy do największych na świecie, trzecie pod tym względem lotnisko Arabii Saudyjskiej przytłacza rozmiarem. Obecnie port ten jest większy, niż 23 kraje świata, w tym pobliski Bahrajn, czy znane z Europy San Marino i Liechtenstein. Skąd w ogóle pomysł, aby port lotniczy zajmował aż tyle miejsca? Saudowie planowali spory rozwój sektora lotniczego w tym obszarze, jednak nieco się przeliczyli - całkiem niedaleko powstało świetnie prosperujące lotnisko Bahrajnu. Obecnie trwa odwilż w świecie turystyki w Arabii Saudyjskiej, więc może potencjał portu zostanie wreszcie wykorzystany.

Groby na lotnisku w USA

Na lotniskach znaleźć można kapliczki, strefy relaksu czy inne miejsca służące turystom. A co powiecie na groby? Choć brzmi to absurdalnie, taka sytuacja ma miejsce na lotnisku Savannah/Hilton Head w stanie Georgia. Co więcej, nagrobki są osadzone w czynnym pasie startowym. Jak do tego doszło i co było pierwsze - grób czy lotnisko? Genezy tej sytuacji należy doszukiwać się w czasach II wojny światowej. Rząd USA poszukiwał wtedy ziem pod dzierżawę, a umowę zawarł z władzami miasta Savannah.

Chcąc poszerzyć powierzchnię Chatham Field, bazy dowodzenia i stacji szkoleniowej Korpusu Powietrznego Armii Stanów Zjednoczonych, rząd wszedł w posiadanie m.in. terenu, na którym znajdował się rodzinny cmentarz Dotsonów. Nekropolia zawierała ponad 100 grobów, a na skutek negocjacji z potomkami rodziny większość udało się przenieść. Właśnie, większość - bo trzy z nich zostały tam, gdzie powstały pierwotnie. Jeden jest w zaroślach obok pasa startowego, inne są dosłownie na pasie.

Samoloty na autostradzie? To Gibraltar

Góry, morza, lasy i miasta - co dla pasażerów jest urokliwym widokiem zza okna, dla pilotów stanowi niemałe wyzwanie przy każdym podejściu do lądowania. Nie da się jednak ukryć, że otoczenie lotnisk to jedna z niepowtarzalnych cech podróży powietrznych. A całkiem wyjątkowym przeżyciem jest korzystanie z lotniska na Gibraltarze, choć niekoniecznie chodzi tu o naturę.

Zdjęcie Lotnisko i droga w jednym. / Google Maps / materiał zewnętrzny

Dlaczego lotnisko na Gibraltarze jest tak wyjątkowe? Wszystko przez pas startowy, a konkretniej jego połączenie z miejscową autostradą. Wyobrażacie sobie spóźnić się do pracy jadąc autem, a jako wymówkę podać... samolot? W tym miejscu to możliwe. Ruchliwa droga jest zamykana na czas startu i lądowania powietrznych maszyn. Nie ma zmiłuj - Gibraltar jest mały, a obsługa ruchu lotniczego musi jakoś działać. Tak też koegzystują sobie dwa środki transportu w oparciu o jeden długi odcinek płaskiej nawierzchni.