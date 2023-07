Spis treści: 01 Liziba, czyli metro w Chinach pod drzwiami mieszkania

Liziba, czyli metro w Chinach pod drzwiami mieszkania

Mieszkańcy jednego z osiedli w chińskiej miejscowości Chongqing mają doprawdy doskonałe połączenie. Ich mieszkania w zasadzie bezpośrednio graniczą ze stacją tamtejszego miejsca. Nie, nie chodzi tu o przecznicę lub dwie. Dosłownie, po wyjściu z mieszkania ich oczom ukazuje się stacja metra. Ta została umiejscowiona między 6. a 8. piętrem mieszkalnego bloku. Przypadek? Okazuje się, że nie, gdyż jeszcze na etapie planowania założono, że właśnie w tym miejscu pociąg będzie się zatrzymywać.

Stacja Liziba powstała w 2004 roku i dość szybko stała się turystyczną atrakcją. Nic dziwnego, wszak nigdzie indziej nie uświadczymy wjeżdżania pociągu do 19-piętrowego bloku. A co na to mieszkańcy? Podobno nie narzekają. Hałas maszyny ma być tłumiony przy pomocy specjalnych materiałów. No a bliskość środka transportu to niesamowity plus. Ciekawe, czy wpływa na cenę nieruchomości.

Hanoi Train Street. Pociąg na wąskiej uliczce

Jednym z najpopularniejszych celów odwiedzin Hanoi (a może i Wietnamu?) była charakterystyczna ulica Hanoi Train Street, przez którą biegną tory kolejowe. Te są w regularnym użytku, dzięki czemu mogą tamtędy przejeżdżać pociągi. Gdy to się jednak nie dzieje, okolica tętni życiem i zamienia się w gwarne targowisko. Nietypowe zjawisko skradło serca wielu turystom z całego świata.