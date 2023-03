W Polsce niemal każdego roku powstają nowe szlaki rowerowe o zróżnicowanej długości oraz stopniu trudności. Te mniej wymagające są polecane dla początkujących rowerzystów oraz rodzin z dziećmi.

Z trudniejszych mogą natomiast skorzystać bardziej doświadczeni fani dwóch kółek.

Najlepsze szlaki rowerowe. Gdzie wybrać się wiosną?

Velo Czorsztyn nad malowniczym jeziorem

To trasa rowerowa biegnąca nad niezwykle malowniczym Jeziorem Czorsztyńskim o długości 25,7 km. Trasa zaczyna się przy parkingu MOR Czorsztyn, a następnie biegnie asfaltową ścieżką, raz wznoszącą się w górę, innym razem znów opadającą.

Reklama

Jest dość wymagająca (szczególnie podjazd do miejscowości Falsztyn), dlatego poleca się ją osobom o dobrej kondycji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przejechać tylko jej fragment, a następnie odpocząć na piaszczystej plaży lub w jednej z sezonowych, przydrożnych kawiarni.

Czas przejazdu całej trasy szacowany jest na ok. 3 godziny.

Zdjęcie Trasa rowerowa Velo Czorsztyn / Agencja FORUM

Wiślana Trasa Rowerowa w Małopolsce

Ta trasa wciąż jest w budowie, choć jej większa część została już ukończona i oddana do użytku. Cała trasa ma mieć długość 232 km (obecnie gotowych jest 210 km.), a ścieżka małopolska stanowi odcinek zaplanowanej na aż 1200 km trasy wzdłuż Wisły!

Małopolski fragment Wiślanej Trasy Rowerowej to doskonały pomyśl na kilkudniową wycieczkę podzieloną na etapy po kilkadziesiąt kilometrów każdy. Można również wybrać jeden jej fragment na spokojniejszą, jednodniową wycieczkę.

Trasa biegnie przez atrakcyjne turystycznie miejsca, takie jak Niepołomice, opactwo w Tyńcu czy krakowskie bulwary wiślane.

Każdy znajdzie więc odcinek odpowiedni dla siebie, bez względu na wiek czy kondycję, a wycieczkę rowerową można połączyć ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Małopolsce.

Szlak Wokół Tatr. Trasa o długości 280 kilometrów

Rowerzyści lubiący długie dystanse i niepowtarzalne widoki mogą się natomiast zdecydować na Szlak Wokół Tatr. Jest to pętla rowerowa ze startem i metą w Nowym Targu o łącznej długości 280 km. Prowadzi przez polskie oraz słowackie Tatry i przebiega przez aż cztery krainy geograniczne - Podhale, Orawę, Spisz oraz Liptów - dostarczając turystom niesamowitych wrażeń wizualnych.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi, jest na niej kilka długich i męczących podjazdów. Osoby, które chcą ją pokonać w całości, muszą na to zarezerwować w zależności od kondycji ok. 2-5 dni.

Więcej informacji na temat szlaku rowerowego można znaleźć tutaj.

Instagram Post Rozwiń

Rowerem przez Szlak Orlich Gniazd

Kolejną ciekawą trasą rowerową, biegnąca przez jeden z najstarszych i najpiękniejszych szlaków turystycznych w Polsce jest Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Przebiega on przez dwa wojewódźtwa - małopolskie oraz śląskie, a jego całkowita długość do 186 km.

Rozpoczyna się on w Częstochowie, a kończy w Krakowie. Większość rowerzystów decyduje się jednak na pokonanie tylko fragmentu trasy. Jest z czego wybierać - na Szlaku Orlich Gniazd znajdują się takie malownicze miejsca jak Zamek Ogrodzieniec, Zamek Tenczyn w Rudnie, Zamki w Mirowie i Bobolicach, Dworek Krasińskich Diabelski Most czy Jaskinia Głęboka.

Zdjęcie Podążając Rowerowym Szlakiem Orlich Gniazd można odwiedzić m.in. Zamek Tenczyn w Rudnie / Agencja FORUM

Forteczna Trasa Rowerowa na Podkarpaciu

Będąc na Podkarpaciu warto wybrać się na wycieczkę na dwóch kółkach Forteczną Trasą Rowerową. Posiada ona długość 75 km. lecz została podzielona na dwie części:

północną - łatwiejszą, o długości 33 km, przy której znajdują się takie zabytki architektury militarnej jak Fortu XIIIb, Fort San Rideau czy Kopiec Tatarski (nieco na uboczu), jest to dobra propozycja dla mniej doświadczonych rowerzystów, na trasie poradzą sobie również starsze dzieci,

przy której znajdują się takie zabytki architektury militarnej jak Fortu XIIIb, Fort San Rideau czy Kopiec Tatarski (nieco na uboczu), jest to dobra propozycja dla mniej doświadczonych rowerzystów, na trasie poradzą sobie również starsze dzieci, południową - trudniejszą, o długości 44 km, równie bogatą w zabytki takie, jak: Fort I Salis Soglio, Fort XV Borek, Fort IV na szczycie Iwanowej Góry czy rezerwat "Skarpa Jaksmanicka

Wycieczkę można więc połączyć z poznawaniem historii. Na trasie, która częściowo biegnie leśnymi drogami nie zabraknie pięknych widoków i kontaktu z naturą.

Instagram Post Rozwiń

Podlaski Szlak Bociani. Trasa rowerowa wśród zieleni

To trasa biegnąca w północno-wschodniej części Polski, przebiegająca przez wyjątkowo urokliwe miejsca i licząca w sumie 365 km. Jak w przypadku wcześniej opisanych szlaków rowerowych, można ją dowolnie dzielić na etapy i dostosowywać do własnych możliwości.

Podlaski Szlak Bociani swoją nazwę wziął od licznych siedlisk tych ptaków, zlokalizowanych właśnie w tamtym regionie. W czasie wiosennych wycieczek z łatwością można więc wypatrzyć przedstawicieli tego gatunku, co bez wątpienia będzie dodatkową atrakcją.

Jest to najdłuższy szlak rowerowy regionu, biegnący przez takie miejscowości jak: Białowieża, Narewka, Krasnybór, Stary Folwark czy Laskowiec. Co więcej, przebiega on przez teren aż czterech parków narodowych - Białowieski, Biebrzański, Wigierski oraz Narwiański. Gwarantuje to niesamowite widoki i niemal nieprzerwany kontakt z naturą.

Instagram Post Rozwiń

Stary Kolejowy Szlak. Trasa rowerowa na Pomorzu

Mieszkańcy północnej części Polski mogą natomiast zorganizować wiosenną wycieczkę rowerową Starym Szlakiem Kolejowym. Trasa ma 190 km. długości - ścieża rowerowa została tam poprowadzona w miejscu dawnych torów kolejowych.

Szlak prowadzi z Kołobrzegu do Walcza - część pokonuje się asfaltowymi ścieżkami, część natomiast bocznymi utwardzonymi drogami wśród pół i lasów, umożliwiającymi podziwianie przyrody.

Czytaj również:

Poznań wyprzedaje miejskie rowery. Ceny już od 60 złotych

W Norwegii powstał najdłuższy tunel dla rowerów w Europie

Zobacz także: