Wakacje w kraju spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających urlopowiczów. Baza hotelowa oferuje noclegi w dużych, luksusowych kompleksach połączonych ze SPA, w kameralnych pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, stylowych campingach a nawet domkach na wodzie. Nie będziemy również narzekać na brak dobrych restauracji, atrakcji, zabytków czy krajobrazów do podziwiania.

Jeśli nie wyobrażamy sobie urlopu bez relaksu nad wodą i chcemy go spędzić w wyjątkowym miejscu, poniżej przedstawiamy listę dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż nad morzem i nad jeziorami.

Plaża w Świnoujściu

To właśnie tutaj znajduje się najpiękniejsza plaża nad polskim morzem. Szeroka (w niektórych miejscach osiąga szerokość 200 metrów), długa na kilkanaście kilometrów, z idealnie czystym piaskiem i wodą o statystycznie najwyższej temperaturze w kraju, co roku - od 18 lat zostaje oznaczona Błękitną Flagą.

Plaża w Kołobrzegu

Szeroka i czysta plaża w Kołobrzegu regularnie zostaje wyróżniona Błękitną Flagą. Nic więc dziwnego, że miejsce to co roku odwiedzane jest przez tłumy wczasowiczów, których przyciągają nie tylko piękne plaże, ale i infrastruktura z deptakami, promenadą, restauracjami i mnóstwem innych atrakcji.

Hel. Duża plaża na cyplu nad Bałtykiem

Według serwisu The World Geography, Półwysep Helski jest jednym z 15 najbardziej zdumiewających półwyspów świata. Długie na ok. 100 m kąpielisko, idealne warunki do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu oraz zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że miejsce to jest jednym z najbardziej zatłoczonych podczas letnich tygodni.

Plaża w Mielnie

Po rewitalizacji falochronów plaże w Mielnie zwiększyły się i poszerzyły o połowę, dzięki czemu turyści przybywający do tej miejscowości na wymarzony urlop mają jeszcze więcej miejsca na jednej z najpiękniejszych bałtyckich plaż. Wypoczynek uatrakcyjnią również liczne ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego i restauracje.

Plaża w Ustce

Plaża w Ustce podzielona jest na dwie części kanałem portowym. W jej zachodniej części idealne miejsce do wypoczynku znajdą Ci którzy cenią sobie urlop w ciszy i z dala od zgiełku. Natomiast osoby, które szukają atrakcji zarówno dla siebie jak i dzieci, zdecydowanie powinni wybrać jej wschodnią część. Plaża w Ustce to wspaniałe miejsce nie tylko dla wszystkich, którzy szukają malowniczego miejsca do spędzenia wakacji, ale i dla fanów poszukiwania bursztynów. To właśnie tutaj można znaleźć go w sporych ilościach.

Plaża nad Jeziorem Solińskim

Znajdujące się w Bieszczadach Jezioro Solińskie z lotu ptaka przypomina swoim wyglądem norweskie fiordy. Porośnięte drzewami wzgórza pięknie kontrastują z błękitną wodą, która zachęca do spędzenia nad nią upalnych dni. Nad jeziorem znajdują się cztery piękne, piaszczyste i strzeżone plaże. Zdecydowanie odradzamy jednak kąpiele w innych częściach jeziora, gdyż jego brzegi są miejscami spadziste i niebezpieczne.

Plaże nad Jeziorem Śniardwy

Śniardwy to największe jezioro w Polsce o powierzchni 113,4 km2. Jego imponujące rozmiary sprawiają, że można się tu poczuć jak na morzu. Sama okolica to kwintesencja mazurskich krajobrazów czyli lasy i woda na której o każdej porze dnia widać niezliczoną ilość jachtów i motorówek. Śniardwy to jedno z tych miejsc na Mazurach, które co roku przyciąga setki turystów spragnionych odpoczynku nad jeziorem.

Plaża nad Jeziorem Niegocin

Nad Jeziorem Niegocin znajdziemy piekną, szeroką i piaszczysta plażę. Mimo swoich rozmiarów w sezonie wakacyjnym potrafi być na niej naprawdę tłoczno. Nic w tym jednak dziwnego gdyż sama okolica oferuje, poza pięknym jeziorem, wiele innych atrakcji które przyciągają wczasowiczów. Jeśli więc wolimy odpoczywać w nieco bardziej kameralnej atmosferze warto wówczas udać się na równie ładną plażę nad jeziorem Kisajno.

Plaża nad Jeziorem Wigry

Wigierski Park Narodowy z malowniczymi lasami i niemal 40 akwenami wodnymi, spośród których najbardziej znanym jest Jezioro Wigry, to jedno z najpopularniejszych miejsc w Polsce nie tylko w sezonie wakacyjnym. Strzeżone kąpieliska, strefy do rekreacji i sportu, pomost oraz molo to tylko niektóre z atrakcji, które oferuje ta okolica.

Plaża nad Jeziorem Rożnowskim

Miejsce w którym wspaniale spędzą czas zarówno miłośnicy wypoczynku nad wodą jak i osoby lubiące spacery po lesie. Liczne plaże, ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, rezerwat ptactwa wodnego i pozostałości XIV-w. zamku rycerskiego to tylko niektóre z atrakcji które tutaj znajdziemy.

