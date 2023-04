Pierwszy europejski wieżowiec zyska przeszkloną konstrukcję

Historia wieżowca Beorentoren sięga lat 30. XX wieku. Zaprojektowany przez architektów Emiela Van Averbeke’a, Jana Vanhoenackera i Josa Smolderena w stylu art déco wieżowiec zbudowy został w latach 1929-1932 i był wówczas pierwszym wieżowcem zbudowanym w Europie. Początkowo był budynkiem mieszkalnym, ale po II wojnie światowej stał się siedzibą banku KBC. W 1981 roku został wpisany na listę dziedzictwa kulturowego Flandrii.

W 2018 roku Beorentoren miał zostać opuszczony, aby można było w całości usunąć szkodliwy azbest. Jednak okazało się, że cały proces zajmie więcej czasu niż przewidywano, w związku z czym w 2020 roku bank KBC postanowił sprzedać wieżowiec.



Reklama

Zdjęcie Wieżowiec Boerentoren w 2006 roku / Manfreeed/CC BY-SA 2.5 / Wikimedia

Symbol miasta zamieni się w centrum kultury

Nowy właściciel - grupa logistyczna Katoen Natie należąca do antwerpskiego przedsiębiorcy wyraziła chęć przekształcenia go w "wieżę kultury". Zorganizowana miała być tam przestrzeń do organizacji wystaw z magazynami dzieł sztuki, restauracjami i kinem. Planuje się, że budynek pomieści przede wszystkim Phoebus Art Experience, centrum prezentujące dzieła sztuki z kolekcji Fundacji Phoebus.

Zdjęcie Boerentoren (po prawej) wraz z katedrą Najświętszej Marii Panny (z lewej strony) górują nad miastem / Jahoe/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

W związku z planami zmiany funkcji zabytkowego wieżowca Daniel Libeskind, polsko-amerykański architekt i założyciel studia Libeskind Studio, zaproponował dobudowanie przeszklonej kanciastej konstrukcji zlokalizowanej przy tylnej elewacji istniejącego budynku oraz przeszkloną bryłę nad szczytem wieży nazwanej "koroną". To właśnie tu miałyby koncentrować się usługi kulturalne. Tu również goście mogliby spędzić czas w restauracji lub kawiarni, ciesząc się widokiem na całe miasto. Wnętrze oprócz sztuki miałoby być wypełnione zielenią.

Instagram Post Rozwiń

Warto wspomnieć przy tym, że Daniel Libeskind zaprojektował charakterystyczny wieżowiec Złota 44 w Warszawie, oraz współpracował przy czasowej wystawie z okazji 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.



Podczas projektowania, Libeskind współpracować ma z belgijskimi architektami ELD. Jednak szczegóły co do ostatecznego wyglądu nie są do końca znane, a sam projekt może jeszcze ulec zmianie. Zgodnie z informacjami, jeśli plany zostaną zaakceptowane przez flamandzkiego mistrza budownictwa, Heritage Antwerp i Flanders Heritage Department oraz straży pożarnej, Boerentoren Tower zostanie oddany ponownie w 2028 roku.