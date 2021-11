Plaża Maya Bay w Tajlandii znów otwarta. Są nowe zasady dla turystów

Plaża Maya Bay została zamknięta w 2018 roku. Miejsce to stało się ofiarą własnej popularności. Bardzo często na niewielkim wybrzeżu o długości zaledwie 250 metrów i szerokości 15 metrów przebywało po prostu zbyt dużo ludzi. Tysiące turystów, którzy każdego dnia odwiedzali Maya Bay zupełnie nie dbało o miejscowe środowisko. Stwierdzono, że około 80 procent raf koralowych zostało zniszczonych.

Decyzja o zamknięciu plaży miała na celu pomóc w odrodzeniu się miejscowej flory i fauny. Po prawie czterech latach izolacji Maya Bay znów wróci na turystyczną mapę Tajlandii, ale pod pewnymi warunkami.

Informacja o ponownym otwarciu "niebiańskiej plaży" zbiegła się z niedawną decyzją władz Tajlandii o otwarciu kraju na turystów z 63 krajów, którzy przy wjeździe udowodnią, że są zaszczepieni przeciwko Covid-19.

Zdjęcie Na plaży Maya Bay przed zamknięciem przybywały dziesiątki turystów dziennie / Romina Amato/Red Bull / Getty Images

Plaża Maya Bay z limitem turystów

Na Maya Bay będzie można popłynąć łodzią i poznać to niezwykle malownicze miejscu już od 1 stycznia 2022 roku. Odbywać się to będzie jednak w sposób ściśle regulowany i limitowany.

Turyści będą mogli przybywać tylko w godzinach od 10 do 16. W jednym momencie na plaży będzie mogło znajdować się maksymalnie osiem łodzi, co ograniczy ilość turystów w danym momencie jedynie do 300. Takie działania mają pozwolić odetchnąć miejscowemu, delikatnemu ekosystemowi.

Ponadto zbudowano promenadę, aby turyści nie zadeptywali terenów zielonych i plaży. Przyszli goście będą docierać do specjalnie przygotowanego doku za klifami, aby uniemożliwić łodziom wpływanie do samej zatoki i cumowanie na plaży.

Zdjęcie Ograniczono maksymalną ilość łodzi w tym samym momencie na terenie zatoki do ośmiu / Dean Treml/Red Bull / Getty Images

Tajlandia jest popularnym kierunkiem wakacyjnym także wśród Polaków. Przed pandemią tysiące osób upodobało sobie ten azjatycki kraj. Najbliższe miesiące pokażą, czy "moda na Tajlandię" wróci.

