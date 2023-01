Rendery wykonane przez pracownię MVRDV przedstawiają imponujących rozmiarów budynek ustawiony na cokole w kształcie sześciokąta z szerokimi zakrzywionymi elewacjami, które wznoszą się do szczytu po najkrótszej, skierowanej na południe stronie.

Trzy ściany zewnętrzne będą składały się o dużych okien, a fasada trzech kolejnych będzie wykorzystywała żaluzje ułożone w kształcie półek z poustawianymi na nich książkami. Przez przeszklone ściany wychodzące na różne strony miasta podziwiać będzie można panoramę Centralnego Obszaru Biznesu, przyległy park i plac.

Reklama

Zdjęcie Biblioteka Wuhan / mvrdv.nl / materiały prasowe

Zdjęcie Budynek ustawiony na cokole / mvrdv.nl / materiały prasowe

Wnętrze inspirowane naturą

Również same półki z książkami będą ustawione zupełnie inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni z publicznych bibliotek. Zamiast równolegle poustawianych regałów zaprojektowano przestrzenie publiczne, które ograniczone będą ścianami-półkami.

Jak informuje studio, tarasy i pomieszczenia ogólnodostępne na parterze zaprojektowano tak, by nawiązywały do rzek Wuhan otoczonych miejskim krajobrazem. Przestrzenie do czytania z obszernymi regałami rozmieszczonymi na wielu poziomach miały stworzyć przestrzeń topografią nawiązującą do kanionu.

Zdjęcie W bibliotece przewidziano przestrzenie dla czytelników / mvrdv.nl / materiały prasowe

Zdjęcie Wnętrze inspirowane było wyglądem kanionu / mvrdv.nl / materiały prasowe

Koncepcja wnętrza dodatkowo wzmacnia koncepcję położenia Wuhan u zbiegu rzek, otoczonego miejskim krajobrazem. Schodkowe tarasy książek nawiązują do rzeźbiarskich linii kanionu, z szeroką przestrzenią publiczną na parterze, z której odwiedzający mogą korzystać przez cały dzień. informuje studio MVRDV

Wuhan to ważny ośrodek szkolnictwa wyższego

Choć w naszej pamięci Wuhan pozostanie jako miasto, w którym wykryto pierwsze przypadki COVID-19, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim jest to stolica prowincji Hubei i jeden z największych ośrodków gospodarczych współczesnych Chin. Istnieje tu rozwinięty przemysł m.in. nowoczesnych technologii, maszynowy, stoczniowy czy chemiczny.

Wuhan to trzeci po Pekinie i Szanghaju ośrodek szkolnictwa wyższego. Jest tu 500 szkół średnich i ponad 80 uczelni wyższych, w tym czołowe w kraju: Uniwersytet Nauki i Technologii Huazhong, Uniwersytet Wuhański. Wuhan zamieszkuje ponad 11 milionów mieszkańców, z czego około 1 miliona to studenci.

Nie powinno więc dziwić, że obiekty takie, jak biblioteka Wuhan projektowane są z rozmachem, by pomieścić niewyobrażalną liczbę książek i ogromną liczbę czytelników. Ale jednocześnie chińskie projekty w ostatnim czasie zwracają uwagę na poszanowanie przyrody.

Biblioteka w Wuhan: Kultura w zgodzie z przyrodą

Nie tylko architektura budynku nawiązywać ma do przyrody. Również przestrzeń zaprojektowana wokół budynku ma współgrać z lokalną przyrodą poprzez nasadzenia rodzimych roślin o niewielkich wymaganiach i wysokich drzew, które zapewnią cień.

Zdjęcie Wokół budynku ma się znaleźć rodzima roślinność / mvrdv.nl / materiały prasowe

Charakterystyczne żaluzje fasady budynku poza elementem ozdobnym będą spełniały praktyczną rolę, zacieniając wnętrze. Na dachu zamontowane zostaną panele słoneczne dostarczające do budynku energię odnawialną.

To jest natura kontra miasto, a budynek w jakiś sposób skupia się na tym. Myślę, że to sprawia, że jest to ekscytujące miejsce spotkań. Topografia Wuhan była ważnym źródłem inspiracji: mamy pomysł poziomego widoku na jeziora, a z drugiej strony mamy ten bardziej pionowy widok na miasto z wieżowcami powiedział partner założyciel MVRDV, Jacob van Rijs

Projekt biblioteki wybrany został jako zwycięska praca w międzynarodowym konkursie ogłoszonym w kwietniu 2022 roku.



Zdjęcie Charakterystyczne duże okna w bibliotece / mvrdv.nl / materiały prasowe

Zdjęcie Biblioteka Wuhan / mvrdv.nl / materiały prasowe

Zdjęcie Biblioteka Wuhan / mvrdv.nl / materiały prasowe