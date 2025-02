Posadzili pasażera obok zwłok. Traumatyczny lot Qatar Airways

Jak informuje związana z CNN stacja Nine Network, kiedy Mitchell Ring i jego partnerka Jennifer Colin wsiadali na pokład samolotu linii Qatar Airways z Melbourne do Dohy, skąd mieli następnie dostać się na wakacje do Wenecji, z pewnością nie podejrzewali, że będzie to lot, którego nigdy nie zapomną. Jak się bowiem okazało, mężczyzna został w pewnym momencie posadzony obok ciała współpasażerki, która zmarła w trakcie podróży!

Zmarła podczas lotu, posadzili ciało obok pasażerów

Kobieta straciła przytomność w przejściu obok Mitchella Ringa i jego partnerki Jennifer Colin i chociaż załoga podjęła czynności reanimacyjne, kobiety nie udało się uratować, co samo w sobie było bardzo bolesnym doświadczeniem. Niestety dla australijskiej pary był to dopiero początek nieprzyjemności, bo gdy personel pokładowy nie zdołał przewieźć ciała do sekcji biznesowej, zdecydowali się posadzić je obok innych podróżnych.

Wyglądali na sfrustrowanych, a potem po prostu spojrzeli na mnie, zobaczyli wolne miejsca obok mnie… i po prostu zapytali: "Czy mógłbyś się przesunąć?". Odpowiedziałem: "Tak, nie ma problemu", a oni posadzili kobietę na moim miejscu" opowiada Mitchell Ring stacji Nine Network.

Zabrakło empatii?

W efekcie mężczyzna przez ok. cztery godziny pozostałe do końca lotu siedział obok ciała, mimo że na pokładzie znajdowały się inne wolne miejsca. Z jednego z nich w odpowiedzi na propozycję innego z podróżujących skorzystała jego partnerka, bo jak opowiada "była naprawdę w szoku”, nazywając to doświadczenie "traumatycznym".

Doskonale rozumiemy, że nie możemy obarczać linii lotniczej winą za śmierć tej biednej kobiety, ale musi istnieć jakiś protokół, który zadba o pasażerów na pokładzie dodaje.

Linie lotnicze nie stanęły na wysokości zadania

A co na to wszystko linie lotnicze? W oświadczeniu e-mailowym dla CNN rzecznik Qatar Airways powiedział, że "myśli linii lotniczej są z rodziną pasażerki, która niestety zmarła na pokładzie niedawnego lotu Qatar Airways z Melbourne w Australii". Dodał też, że byli w kontakcie z rodziną zmarłej pasażerki, aby wyrazić nasze kondolencje i rozmawiali również bezpośrednio z poszkodowanymi pasażerami, aby omówić ich obawy, bo "bezpieczeństwo i komfort wszystkich naszych pasażerów są dla nas sprawą najwyższej wagi".

Jak przekonuje Mitchell Ring, nie do końca tak to wyglądało. Po pierwsze, po wylądowaniu on i pasażerowie podróżujący obok zostali poinstruowani, aby pozostali na swoich miejscach do czasu przybycia ratowników medycznych i policji, którzy mieli zabrać ciało. Co więcej, był wciąż obecny na miejscu, kiedy ratownicy odsłonili koc, a linia lotnicza nie skontaktowała się z nimi od razu, a ich zdaniem powinna zapewnić im należytą opiekę, w tym wsparcia psychologicznego.

Oficjalne procedury na wypadek śmierci

Warto jednak pamiętać, że chociaż takie postępowanie personelu pokładowego może wydawać się niewłaściwe, to jest ono - przynajmniej częściowo - zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), czyli organizacji zrzeszającej linie lotnicze. Wynika z nich, że w przypadku śmierci pasażera standardowa procedura powinna składać się z następujących kroków:

Poinformowanie kapitana, który zawiadamia odpowiednie służby na lotnisku docelowym, aby były gotowe na przyjęcie lotu po lądowaniu. Przeniesienie ciała na miejsce z jak najmniejszą liczbą pasażerów wokół, a jeśli lot jest pełny, ciało powinno zostać umieszczone na pierwotnym miejscu pasażera lub w innym miejscu, które nie blokuje przejścia lub wyjścia awaryjnego. Wytyczne wskazują jednak, że "należy pamiętać o trudnej sytuacji dla bliskich i innych pasażerów". Umieszczenie ciała w worku na zwłoki i zabezpieczenie go pasami bezpieczeństwa, a jeśli worek na zwłoki nie jest dostępny, należy przykryć ciało kocem. Zamknięcie oczu zmarłemu. Po wylądowaniu umożliwienie pozostałym pasażerom opuszczenie samolotu, podczas gdy członkowie rodziny powinni pozostać z ciałem do czasu przybycia odpowiednich służb.

Oznacza to, że załoga Qatar Airways miała prawo umieścić przykryte kocem ciało na miejscu obok innych pasażerów, choć biorąc pod uwagę fakt, że na pokładzie były wolne miejsca, mogła to trochę lepiej zorganizować. Co więcej, według tych wytycznych mogła jednak wypuścić niespokrewnionych pasażerów z samolotu po wylądowaniu, zamiast zmuszać ich do pozostanie na miejscu.

