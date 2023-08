Pożary na Hawajach - jaka jest przyczyna?

Jak podają służby, pożary na Hawajach to efekt kilku czynników połączonych w jeden łańcuch przyczyn i skutków. Wspomniano o dramatycznie wysuszonej roślinności i niskiej wilgotności. Do tego swój udział w rozprzestrzenianiu pożarów miał silny wiatr huraganu Dora. To oczywiste, że automatycznie nasuwają nam się skojarzenia z greckimi wyspami.

Chociaż same pożary w niektórych regionach archipelagu nie są zjawiskiem niezwykłym (podobnie jak w Grecji i na Rodos), to ich skala jest zatrważająca. Ostatnie tygodnie jawią się jako projekcja tego, co w przyszłości może stać się dla nas trudną do zaakceptowania normą. Globalne ocieplenie i większa liczba nieprzewidywalnych, niemożliwych do kontrolowania zjawisk pogodowych to wizja katastrofalna.