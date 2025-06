To był zaledwie test, ale jego efekty już przeszły do historii. Obserwatorium im. Very C. Rubin, wspólne dzieło Narodowej Fundacji Nauki (NSF) i Departamentu Energii USA (DOE), właśnie zaprezentowało pierwsze zdjęcia z potężnego teleskopu ulokowanego na chilijskim Cerro Pachón. Po 10 godzinach obserwacji nieba - w pasmach od bliskiego ultrafioletu, przez optyczne, po bliską podczerwień - badacze mają powód do ekscytacji.

Rubin rozpoczął przygotowania do głównej misji: Legacy Survey of Space and Time (LSST). To zaplanowany na dekadę projekt, w ramach którego całe południowe niebo będzie obserwowane co kilka dni. Dzięki największej na świecie 3200-megapikselowej kamerze, każdy obszar nieba zostanie uchwycony nawet 800 razy, tworząc wyjątkowy timelapse pokazujący dynamiczne zmiany w skali Wszechświata. Na celowniku znajdzie się wszystko, co migocze, pulsuje lub zmienia pozycję, od asteroid i komet, przez wybuchy supernowych, aż po tajemnicze pulsary.