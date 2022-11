Spis treści: 01 Nauplion, Grecja

02 Bilbao, Hiszpania

03 Stavanger, Norwegia

04 Lednice, Czechy

05 Białowieski Park Narodowy

Nauplion, Grecja

To nadmorskie, niewielkie miasto położone jest we wschodniej części Peloponezu nad Zatoką Argolidzką. Jego nazwa pochodzi od Naupliosa - mitycznego założyciela miasta i syna Posejdona. Mimo że jest stosunkowo mało popularne, to ma wiele do zaoferowania.

Zdjęcie Nauplion / 123RF/PICSEL

Wypoczywający mogą tu zwiedzić m.in. Palmidi - rozległą fortyfikację stanowiącą teren archeologiczny, liczne muzea: archeologiczne, wojskowości czy etnograficzne. Wśród zabytkowej architektury warte uwagi są także monastyr Agia Moni u podnóża Palamidi, którego główny budynek z 1143 r. jest przykładem architektury bizantyjskiej oraz liczne historyczne świątynie: kościoły, cerkwie i dawne meczety.

Zdjęcie Wysepka Bourtzi z warownią i dawnym więzieniem / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Palamidi / 123RF/PICSEL

Bilbao, Hiszpania

Położone jest w północnej Hiszpanii, w regionie Kraju Basków u ujścia rzeki Nervión do Zatoki Biskajskiej. Miasto stara się przyciągnąć turystów, czego efektem jest m.in. powstanie słynnego Muzeum Guggenheima - muzeum sztuki współczesnej, koło którego stoi ogromna rzeźba pająka. Inne ciekawe miejsca to: zespół urbanistyczny z XIV w., gondolowy Most Biskajski z XIX w., Azkuna Zentroa - Centrum Kultury i Rekreacji z 1909 r. i zabytkowe świątynie.



Zdjęcie Muzeum Guggenheima / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Rzeźba pająka obok Muzeum Guggenheima / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Targ Ribera w Bilbao / 123RF/PICSEL

Stavanger, Norwegia

Stavanger to XII-wieczne miasto portowe położone na południowo-zachodniej wybrzeżu Norwegii i Europejska Stolica Kultury w 2008 r. Jest ciekawym miejscem dla miłośników turystyki pieszej. Odwiedzić można Preikestolen, czyli skałę położoną 604 metry nad fiordem i Kjeragbolten - zaklinowany pomiędzy dwiema skałami głaz.

Zdjęcie Widok na Stavanger / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Preikestolen / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Kjeragbolten / 123RF/PICSEL

Zachwycić może również Gamle Stavenger, czyli historyczna część miasta z licznymi drewnianymi budynkami z XVIII i XIX w. Z bardziej nietypowych muzeów można wymienić choćby Norweskie Muzeum Ropy Naftowej (miasto jest norweską stolicą ropy naftowej od momentu jej wydobycia, czyli 1966 r.). Muzeum Stavangeru upamiętnia natomiast miasto jako norweską stolicę... śledzia.

Zdjęcie Widok na historyczną część miasta / 123RF/PICSEL

Lednice, Czechy

To niewielkie miasteczko na południu Czech, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Austrią. Znajduje się tu niezwykle malowniczy neogotycki Pałac Lednicki, który wraz z ogromnym parkiem gwarantuje niezwykle przyjemne spędzenie czasu. Spacerując po licznych alejkach, warto znaleźć minaret i wejść na górę - roztacza się zapierający w piersiach widok na okolicę.



Po długich spacerach warto spróbować wino to jednej z lokalnych (często niewielkich rodzinnych) winiarni, gdzie zamiast eleganckiego kelnera z wymuskaną butelką spotkacie przemiłego właściciela z ogromną wiedzą i pasją, który naleje wam kieliszek prosto z balona.

Zdjęcie Pałac w Lednicach to jeden z najpiękniejszych zabytków w Europie / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Ogród formalny Pałacu w Lednicach / ©egeris/123RF.COM / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Minaret w parku. Można wejść na samą górę / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Pałac w Lednicach - widok z lotu ptaka / 123RF/PICSEL

Białowieski Park Narodowy

Turyści zagraniczni chętnie odwiedzają Warszawę, Kraków, Wybrzeże oraz góry. Jednak jest jedno wyjątkowe miejsce, które jeszcze czeka na odkrycie - to Białowieski Park Narodowy, który ma już 100 lat. To drugi - po Pienińskim Parki Narodowym - park narodowy w Polsce oraz jeden z pierwszych w Europie. Chroni fragment Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie lasu pierwotnego oraz największej na świecie populacji żubra żyjącej na wolności. Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



Zdjęcie Żubry w Białowieskim Parku Narodowym / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Widok z lotu ptaka na puszczę białowieską - fragment pierwotnej puszczy, która kiedyś rozciągała się na równinie europejskiej / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Białowieski Park Narodowy / 123RF/PICSEL

Będąc tu, warto również odwiedzić Białowieżę - niewielką wieś znajdującą się przy granicy parku. Znajduje się tu siedziba dyrekcji parku narodowego, w której mieści się również Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. J. Miklaszewskiego, dawny dworek gubernatora grodzieńskiego w parku (obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego), Budynek nieczynnej stacji kolejowej Białowieża Towarowa czy cerkiew św. Mikołaja.

Zdjęcie Dawny dworek gubernatora grodzieńskiego w parku Pałacowym, obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego / 123RF/PICSEL

Niedaleko znajduje się także skansen Sioło Budy, który jest odwzorowaniem zagrody wiejskiej z okolic Puszczy Białowieskiej z pierwszej połowy XIX wieku.



Zdjęcie Drewniany dom ze skansenu Sioło Budy / 123RF/PICSEL

