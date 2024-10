To kolejny kamień milowy w drodze do celu, którym jest budowa i uruchomienie nowego lotniska. Ta inwestycja to impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a jednocześnie umocnienia pozycji rynkowej narodowego przewoźnika PLL LOT. Dodaje Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK

Jak będzie wyglądało lotnisko? Zobacz wizualizacje

W skład konsorcjum master architekta CPK wchodzą wybrane w przetargu biura Foster + Partners i Biuro Happold wraz z 30 innymi firmami z różnych branż (m.in. NACO, Kuryłowicz & Associates i Cundall). Jak przekazano w komunikacie, łącznie w pracach master architekta lotniska i dworca brało udział niemal 500 projektantów.

Zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie realizujemy kolejne kroki w ramach przygotowań do budowy nowego lotniska. Otrzymaliśmy od projektanta dokumentację budowlaną, w skład której wchodzi m.in. ok. 6.250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. W tej chwili trwa drobiazgowa weryfikacja dokumentacji. Mówi dr Filip Czernicki, prezes spółki CPK

Reklama

Cały budynek terminalu pasażerskiego został zaprojektowany do obsługi pasażerów na trzech poziomach.

Zdjęcie Wizualizacja terminala głównego / Foster + Partners / materiały prasowe

Poziom +2 : odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty strefa Schengen , część przylotów Non-Schengen,

: odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty , część przylotów Non-Schengen, Poziom +1 : przyloty i odloty strefa Non-Schengen , centra transferowe, kontrola dokumentów,

: przyloty i odloty strefa , centra transferowe, kontrola dokumentów, Poziom 0: bramki autobusowe Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu, hala przylotów.

Zdjęcie Posiom 2 terminala głównego / Foster + Partners / materiały prasowe

Łączna powierzchnia obiektu wynosi ok. 450 tys. mkw. Budynek główny zostanie połączony pirsami (przedłużeniami hali głównej terminalu lotniczego), z których pasażerowi będą mogli dotrzeć bezpośrednio do samolotów. Pierwszy etap zakłada obsługę ok. 11 tys. pasażerów na godzinę na 140 stanowiskach odprawy biletowo- bagażowej. Jeśli liczba pasażerów będzie się zwiększała, na pozostałej, rezerwowej przestrzeni będzie istniała możliwość montażu kolejnej wyspy check-in zwiększając liczbę stanowisk o kolejne 30.

Nowy projekt różni się od pierwotnej koncepcji z 2023 r.

Ko projektu koncepcyjnego z III etapu, który zakończył się w lipcu 2023 r., postanowiono wprowadzić kilka optymalizacji, które mają poprawić wygodę podróżnym i zmniejszyć koszt realizacji. Mowa m.in. o skróceniu pirsów o ok. 100 metrów, co ma ograniczyć dystans do przejścia i ułatwić przesiadki. Zmieniona została także konstrukcja dachu terminala oraz dworców: kolejowego i autobusowego. Chodzi o zastosowanie materiału o ciepłym charakterze, co poprawi estetykę. Zmniejszono również liczbę świetlików dachowych i zmieniono ich lokalizację.

Zdjęcie Stanowiska autobusów dalekobieżnych. Poczekalnia połączona z budynkiem dworca kolejowego. / Foster + Partners / materiały prasowe

Zamiast dachu przewieszonego nad frontem terminala będzie arkada oparta na słupach, co ma lepiej zabezpieczyć wejście w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale też zmniejszyć ilość stali potrzebnej do wykonania konstrukcji.

Zdjęcie W projekcie prowadzono kilka zmian / Foster + Partners / materiały prasowe

Kolejna zmiana zaszła też na dworcu - poczekalnia dla autobusów dalekobieżnych jest bezpośrednio połączona z budynkiem dworca kolejowego, co ułatwi przemieszczanie się pasażerów.

Inwestycja CPK to absolutnie wyjątkowa okazja do zaprojektowania od podstaw całkowicie nowego portu lotniczego. Naszym celem było stworzenie dostępnej, intuicyjnej i czytelnej dla pasażerów infrastruktury, która zapewni komfort, krótkie przesiadki i pozytywne wrażenia z podróży. Nasz projekt koncentruje się na pasażerach i ich potrzebach. Podkreślił Grant Brooker, head of studio w Foster + Partners

W pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość 34 mln pasażerów rocznie (dla porównania Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło 18,5 mln pasażerów). Według założeń inwestora nawet połowa będzie dojeżdżała pociągiem, a 40 proc. będzie pasażerami transferowymi, tj. przesiadającymi się do innych samolotów. W Pierwszej fazie dostępnych będzie 27 stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych i 23 stanowiska dla samolotów szerokokadłubowych (przy czym 18 z nich będzie elastycznych, co oznacza możliwość ustawienia dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego).

Źródło: Centralny Port Komunikacyjny

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Dworzec kolejowy CPK / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Dworzec kolejowy CPK (peron) / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie HUB CPK / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny nocą / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe

Zdjęcie Centralny Port Komunikacyjny / Foster + Partners / materiały prasowe