Spis treści: 01 Loty z Wrocławia popularne

02 Rekord lotniska z województwa dolnośląskiego

03 Nowe loty, czyli konieczność rozwoju

Loty z Wrocławia popularne

W tym roku często mieliśmy okazję czytać informacje na temat wyników poszczególnych lotnisk w Polsce. Wiele z nich odnosiło się do analogicznego okresu w 2019 roku. Wówczas praktycznie wszystkie rodzime porty lotnicze notowały świetne rezultaty, a my obserwowaliśmy wzrost popularności lotów w Polsce i za granicę.

Później nadeszły czasy pandemii, które skutecznie utrudniły podróżowanie. Po upływie kilku lat rynek zaczął się jednak odradzać, a lotniska nie tylko dogoniły świetne wyniki z tamtego okresu, ale nawet zaczęły je przebijać. Idealnym przykładem jest Wrocław. Tamtejsze lotnisko jeszcze pod koniec listopada przekroczyło rekordową granicę ponad 3,5 miliona pasażerów.

Reklama

Rekord lotniska z województwa dolnośląskiego

Dokładnie 23 listopada ogłoszono, że lotnisko we Wrocławiu odprawiło pasażerów numer 3 548 026 i 3 548 027. Oznacza to, że tego dnia zrównano się z rekordem liczby odprawionych osób przez cały 2019 rok - rekordowy, choć już niedługo.

Oznacza to, że dolnośląski port lotniczy ma jeszcze ponad miesiąc na to, aby wyśrubować wynik i być może ustawić sobie poprzeczkę na kolejny rok. Warto zaznaczyć, że wynik przebił nawet dość optymistyczne prognozy. Loty z Wrocławia cieszą się uznaniem, a takie liczby tylko to potwierdzają.

To wyjątkowy dzień w historii naszego lotniska i wspaniała nagroda za rok pełen pracy. Na tak znakomite wyniki wpłynęło kilka czynników – rozwinięta oferta portu, zwiększenie częstotliwości lotów w najpopularniejszych kierunkach i ciężka praca całego zespołu. Cezary Pacamaj, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław

Nowe loty, czyli konieczność rozwoju

Nie można mówić o rosnącej liczbie pasażerów przed zapewnieniem odpowiedniej siatki połączeń. Ta z Wrocławia jest naprawdę ciekawa, a ostatnio do oferty doszedł prawdziwy hit. Chodzi oczywiście o loty z Wrocławia do Korei Południowej. To jednak nie koniec nowości.

Kilka nowych tras pojawi się w przyszłym roku m.in. te oferowane przez Norwegian. Pasażerowie będą mogli udać się do Kopenhagi i Oslo. Z lotniska operują też inni budżetowi przewoźnicy (Ryanair, Wizzair), jak również rodzimie linie LOT i nie tylko.