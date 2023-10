Roczny bilet PKP za 9 zł? Uważaj, to oszustwo!

Spis treści: 01 Roczny bilet PKP? Kusząca oferta

Roczny bilet PKP? Kusząca oferta

Co powiecie na możliwość jeżdżenia pociągami przez rok za jedyne 9 zł? Brzmi jak jawne oszustwo, albo okazja roku, z której głupio byłoby nie skorzystać. W rzeczywistości mowa jednak o tym pierwszym scenariuszu. W sieci pojawiły się groźne reklamy, mające na celu wyłudzić dane osobowe od użytkowników platformy społecznościowej Facebook oraz X (Twitter).

O ofercie informowały specjalnie przygotowane posty udostępniane przez profile podszywające się pod PKP Intercity. Napisano w nich, że przewoźnik boryka się z problemem niedostatku pasażerów. Chcąc zapełnić puste pociągi oferuje zaskakująco tanie karty umożliwiające jeżdżenie pociągami przez rok - wszystko za niewielką opłatą 9 zł. Wystarczy kliknąć link, opłacić zakup, a otrzymamy specjalną kartę na przejazdy.

Oszustwo na PKP Intercity

Na pozór oferta mogła łudząco przypominać komunikację marketingową PKP Intercity. Posty były publikowane z profili podszywających się pod przewoźnika, zachowano nawet do pewnego stopnia kolorystykę odpowiadającą spółce. Internauci szybko zaczęli masowo komentować posty z pytaniami, czy to aby na pewno nie oszustwo. Nic dziwnego - na internetowej stronie PKP Intercity o promocji nie było ani słowa.

Wystarczyło zresztą odwiedzić rzeczone profile reklamujące ofertę aby okazało się, że obserwuje je zaledwie kilka osób. Co ciekawe, w komentarzach zaczęły wypowiadać się osoby rzekomo zadowolone z promocji. Wstawiały one zdjęcia z otrzymanymi kartami, które jednak stanowiły zaledwie marną przeróbkę w programie graficznym.

Nie wiadomo, ile osób faktycznie skorzystało z nieuczciwej oferty. Pewnym jest jednak, że ani PKP nie cierpi na braki pasażerów (wręcz przeciwnie), ani też dostępna nie jest żadna oferta rocznych przejazdów za jedyne 9 złotych.

Uważajcie na phishing

Phishing, czyli metoda polegająca na podszywaniu się pod znane osoby lub instytucje, to popularny sposób na pozyskiwanie danych osobowych innych osób. Wystarczy odpowiednio spreparować stronę WWW, mail czy profil w mediach społecznościowych, a na koniec dodać do tego np. złośliwy link. Powyższa sytuacja z biletami PKP to idealny przykład phishingu. Jak można się przed tym bronić?

Może to być problematyczne, gdyż przed brakiem rozsądku nie uchroni nas nawet najlepszy antywirus. Program nie zabroni nam podania swoich danych w formularzu nawet, jeżeli został stworzony przez oszustów. Najlepszą metodą jest pozostanie roztropnym w sieci. W przypadku natrafienia na szalenie korzystne oferty, warto sprawdzić w różnych źródłach ich autentyczność. Nie należy też zbytnio żonglować informacjami na swój temat - nie wszystkie firmy i instytucje muszą otrzymywać nasze dane osobiste.