Inwestycja ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy i utrzymanie drożności drogi wodnej Kanał Augustowski dla żeglugi śródlądowej. Jej koszt to blisko 926,5 tys. zł. Szacujemy, że prace na śluzie Przewięź potrwają do końca maja, natomiast oddanie jej do użytku nastąpi w połowie czerwca.

Pzytamy na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.