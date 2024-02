Nietulisko Duże to polska wieś, która leży w województwie świętokrzyskim, w gminie Kunów. Burzliwa historia miejsca oraz fakt, że jest z nim związanych wiele ciekawych osobistości, m.in. lekarzy, malarzy, posłów i żołnierzy, to nie wszystko. Na terenie Nietuliska Dużego leżą bowiem ponadto ruiny XIX-wiecznej walcowni profili drobnych i blach grubych. To w tym miejscu powstanie ciekawe muzeum.

"Już za chwilę pojawią się spektakularne efekty naszej wieloletniej ciężkiej pracy, związanej z przywróceniem blasku ruinom walcowni w Nietulisku Dużym", ogłosił Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów. Na profilu zamieścił również projekt zagospodarowania terenu.

Nowe muzeum w woj. świętokrzyskim

Zakład walcowni został wybudowany w latach 1834-46. Obiekt powstał dzięki działalności inwestycyjnej Banku Polskiego oraz projektowi Karola Knake - architekta, budowniczego, inżyniera. Zakład prężnie funkcjonował do czasu powodzi. W 1903 roku siły natury doprowadziły do zniszczeń, które ostatecznie poskutkowały zamknięciem walcowni - miało to miejsce w 1905 r. Teraz, po latach blask zabytku ma zostać przywrócony dzięki determinacji i zaangażowaniu zainteresowanych osób.

- Gdy już oficjalnie "przejęliśmy" ten teren, zajęliśmy się gruntownym czyszczeniem zabudowań z wysokich traw, pokrzyw, krzewów. Było tego naprawdę sporo, a praca do prostych nie należała - wspomina burmistrz Lech Łodej.

Wkrótce pojawił się pomysł adaptacji ruin na otwarte muzeum i rozpoczęły się starania o dofinansowanie projektu.