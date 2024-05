Tą trasą chciałby się przejechać każdy. Fenomenalna nowa atrakcja Wietnamu

Eksperci ds. kolei zauważają, że na świecie zaczyna się zmieniać trend turystyczny - turysta pragnie wolniejszych i bardziej zrównoważonych podróży. Naprzeciw nowym wymaganiom stają luksusowe pociągi.

Powstała niezwykła nowa trasa kolejowa. Z luksusowego pociągu zobaczysz wspaniałe rzeczy

Pierwszy luksusowy wagon "The Vietage by Anantara" został uruchomiony w 2020 roku. Pokonuje on trasę między dwoma popularnymi w południowym Wietnamie kurortami Da Nang i Quy Nhon. Podróż trwa około sześciu godzin.

Jak podaje Kate Jones, szefowa działu PR i marketingu Ananatara, nowy wagon ma przemierzać trasę w przeciwnym kierunku i ma na celu "pokazanie podróżnym jeszcze więcej pięknych widoków". Wagon Vietage ma zostać dołączony do wietnamskiej państwowej kolei komercyjnej, której pociągi kursują z północy na południe kraju. Ma jeździć po trasie Nha Trang i Quy Nhon.

- Główna różnica polega na tym, że nowa trasa łącząca Nha Trang i Quy Nhon przebiega przez znacznie więcej obszarów przybrzeżnych niż podróż między Da Nang a Quy Nhon — mówi Jones.

Dodaje: - Jest tu wiele naprawdę oszałamiających zatok i imponującej linii brzegowej z widokiem na Morze Wschodnie. Jest tam kilka obszarów górskich, ale wciąż jest mnóstwo pól ryżowych i stawów z lotosami, ale nadmorska sceneria jest największą atrakcją widokową podczas tej pięciogodzinnej podróży.

Pociągi będą osiągać średnią prędkość na poziomie niecałych 52 km/h, co ma tworzyć "najlepszą podróż w trybie slow".

W tym wagonie poczujesz się jak król

W ramach biletu zapewniony jest dostęp do zestawu podwieczorków, które obejmują potrawy z lokalnego kawioru, wietnamskich serów rzemieślniczych, lokalnych wędlin, czy najwyższej jakości wietnamskich herbat. Podczas podróży na trasie Da Nang-Quy Nhon podróżujący mogą skorzystać z trzydaniowego, wykwintnego posiłku (jeśli zamówi się go w przedsprzedaży).

Ponadto pasażerowie na obu trasach w ramach biletu otrzymają różnego rodzaju przekąski, wino typu free flow, koktajle alkoholowe i bezalkoholowe, herbatę, kawę, czy inne napoje bezalkoholowe. Dodatkowo każdy uczestnik podróży będzie mógł się wybrać (podczas jazdy pociągiem) na 15-minutowy masaż głowy i ramion.

W nowym wagonie Vietage znajduje się specjalny mały bar, przy którym można usiąść i skosztować lokalnych koktajli. Ponadto znajduje się tutaj sześć prywatnych dwuosobowych kabin oraz toalety. W kabinach znajdziemy poduszki, koce, stacje ładowania, gniazdka elektryczne, bezpłatne Wi-Fi, czy kosmetyki.

Jak podaje CNN koszt podróży wagonem Vietage w jedną stronę wynosi 420 dolarów za osobę. Nowa trasa wyrusza ze stacji kolejowej w Nha Trang o godzinie 14:00 i dociera na stację Dieu Tri w Quy Nhon o godzinie 18:29. Dla tych, którzy wolą podróżować w przeciwnym kierunku, pociągi odjeżdżają ze stacji kolejowej Dieu Tri o godzinie 14:15, zaś przybycie na stację kolejową Nha Trang ma miejsce o godzinie 18:36. Podróż między Da Nang i Quy Nhon jest nieco tańsza i kosztuje 315 dolarów od osoby.

- Krajowy przemysł lotniczy w Wietnamie stoi obecnie przed pewnymi wyzwaniami związanymi ze zniknięciem dwóch linii lotniczych i zmniejszoną flotą u krajowego przewoźnika, więc ogólnie podróże lotnicze nie są obecnie popularne i są zbyt drogie - mówi Jones, wskazując, że przyszłość turystyki znajduje się w pociągach.

Dodaje: - Vietage to jedyne tego rodzaju doświadczenie w Wietnamie i oczywiście wraz z powrotem pociągu Belmond rośnie świadomość luksusowych podróży koleją w Azji Południowo-Wschodniej.

Jones uważa, że dzięki "wolniejszej turystyce" podróżujący zyskują prawdziwy wizualny wgląd w kraj, oglądając unikalne sceny tj. "wiejskie wioski, rybaków zarzucających sieci, rolników na wodnych polach z bawołami - rzeczy, których na pewno nie doświadczysz w swoim kraju".